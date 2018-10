Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Anh Gareth Ward

Chiều 26/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward đến chào xã giao.

Chúc mừng Đại sứ sang công tác nhiệm kỳ tại Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ mong muốn Đại sứ thúc đẩy, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh lên tầm cao mới.

Thủ tướng cho biết, trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973 - 2018), Việt Nam đã cử Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Anh (8-10/10). Thủ tướng cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Theresa May bên lề Hội nghị cấp cao ASEM 12 tại Bỉ. Tại đó, hai bên đã trao đổi về các biện pháp đẩy mạnh quan hệ hai nước.

Cho rằng tiềm năng hợp tác còn rất lớn, Thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ Gareth Ward có thể thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi. Thương mại hai chiều đạt hơn 6 tỷ USD năm 2017, tăng 11% so với năm 2016. FDI của Anh tại Việt Nam đạt 3,71 tỷ USD, xếp thứ 15/129 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại sứ Gareth Ward cho biết, việc Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh gây ấn tượng cho nhiều doanh nghiệp Anh. Ông khẳng định, trong nhiệm kỳ của mình, sẽ nỗ lực thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương cũng như hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như giáo dục đào tạo, văn hóa, y tế, quốc phòng…

Nhấn mạnh quan điểm ủng hộ thương mại tự do, Đại sứ Gareth Ward cho biết, Anh hoan nghênh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và sẽ thúc đẩy để EVFTA sớm được ký kết và phê chuẩn.

Về vấn đề Biển Đông, Đại sứ nêu rõ quan điểm ủng hộ thượng tôn pháp luật, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không.

Ghi nhận ý kiến của Đại sứ, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh đề xuất đàm phán FTA song phương Việt Nam - Anh nhằm tiếp tục thúc đẩy thương mại - đầu tư song phương sau khi Anh chính thức rời EU, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trước mắt, đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi cấp kỹ thuật để xác định khuôn khổ và các vấn đề cần đàm phán, nhằm tạo điều kiện cho quá trình đàm phán sau này.

Thủ tướng mong muốn phía Anh tiếp tục quan tâm giúp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Thịnh vượng, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như cải thiện môi trường kinh doanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển cơ sở hạ tầng.

Hợp tác giáo dục - đào tạo, du lịch Việt Nam - Anh những năm gần đây phát triển nhanh. Năm 2017 có 285.000 lượt khách Anh thăm Việt Nam, tăng 13% so với năm 2016. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Anh trong lĩnh vực này.

Thủ tướng đánh giá cao lập trường tích cực của Anh trong vấn đề Biển Đông, trong đó ủng hộ mạnh mẽ tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực, trên tinh thần tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Thủ tướng tin tưởng với kinh nghiệm lâu năm trong ngành ngoại giao và sự hợp tác chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương Việt Nam, Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới./.

