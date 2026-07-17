Phó Thủ tướng: Ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới để xác định danh tính liệt sĩ

Theo báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện đã nghiên cứu và tối ưu thành công hai quy trình tách chiết ADN dành riêng cho mẫu hài cốt phân hủy nặng tại Việt Nam, nâng hiệu suất thu hồi ADN lên đến 80%. Đã thiết lập và vận hành thử nghiệm hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới, cho phép giải trình tự gen cùng lúc nhiều mẫu và thu nhận trên 5.000 chỉ thị đa hình nucleotide đơn của hệ gen nhân phục vụ phân tích định danh theo cả dòng cha và dòng mẹ. Đã xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu và thuật toán so sánh đối khớp cho phép xác định quan hệ huyết thống theo cả hai dòng bố và mẹ ở khoảng cách 04 thế hệ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại cuộc họp về công nghệ giám định ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chiều 17/7.

Trong năm 2025, công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới đã được áp dụng thực tế tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Trên cơ sở dữ liệu thu được, đã so sánh khớp với thân nhân từ 14 gia đình liệt sĩ và đã xác định được danh tính của 05 hài cốt liệt sĩ. Trong năm 2026, quy trình công nghệ giám định ADN tiếp tục được triển khai trên quy mô lớn hơn tại Nghĩa trang liệt sĩ Giồng Riềng, tỉnh An Giang. Đến nay, công tác khai quật 965 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ này đã hoàn thành. Trong đó, đã thu thập được mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ 535 mộ đủ điều kiện thu mẫu phục vụ phân tích và giám định ADN.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, nhưng xác định được danh tính của các liệt sĩ mới là mục tiêu lớn nhất và cuối cùng. Vì vậy, nhiệm vụ này cần được các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Từ đó, Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị sớm tiếp cận, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám định ADN thế hệ mới trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; khẩn trương triển khai công tác đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ gắn với thực tiễn triển khai tại các nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm đội ngũ cán bộ sớm làm chủ công nghệ mới.

Quang cảnh cuộc họp

Theo Phó Thủ tướng, điều kiện thực tế của Việt Nam đặt ra nhiều thách thức khi phần lớn hài cốt liệt sĩ đã bị phân hủy rất nặng, thậm chí có trường hợp không còn dấu vết xương để lấy mẫu ADN. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu, làm chủ và hoàn thiện công nghệ phù hợp với điều kiện trong nước là yêu cầu hết sức cần thiết. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ giám định ADN hiện đang được sử dụng sẽ tiếp tục được duy trì song song nhằm nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.