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Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm việc thao túng giá hàng hóa dịp lễ Tết, bão lũ

Thứ Sáu, 16:17, 09/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (9/10), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá đánh giá công tác quản lý, điều hành giá quý III/2026 và đưa ra dự báo, đề xuất kịch bản điều hành giá cho những tháng còn lại của năm 2026.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, giá cả thị trường trong 9 tháng năm 2026 diễn biến theo hướng tăng cao trong quý I, giảm trong quý II, tăng trở lại trong quý III, chủ yếu do chịu tác động của yếu tố mùa vụ làm tăng nhu cầu tiêu dùng trong các dịp Lễ, Tết, cùng với biến động giá nhiên liệu thế giới và chi phí nguyên liệu đầu vào. Từ tháng 3, giá nhiên liệu, năng lượng thế giới tăng mạnh, vận tải logistics gián đoạn và chi phí đầu vào tăng đã tác động đến mặt bằng giá cả trong nước. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,26%.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá đánh giá công tác quản lý, điều hành giá quý III/2026 và đưa ra dự báo, đề xuất kịch bản điều hành giá cho những tháng còn lại của năm 2026.

Quý IV/2026, áp lực lên mặt bằng giá vẫn hiện hữu do rủi ro từ thị trường năng lượng quốc tế, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, cùng nhu cầu đẩy mạnh đầu tư công và tiêu dùng dịp cuối năm. Tuy nhiên, áp lực lạm phát cũng được hỗ trợ phần nào nhờ việc tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước dồi dào và khả năng phục hồi sản xuất sau thiên tai.

Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5% và 4,8%. Ngân hàng nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5%-5,0%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 4,2%-5,5%.

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, tình hình thế giới vẫn có nhiều diễn biến theo hướng bất lợi nhiều hơn, khó lường, đối mặt với nhiều rủi ro và sẽ tiếp tục có tác động lớn đến thị trường trong nước và tạo áp lực lên công tác kiểm soát CPI theo mục tiêu đặt ra. Phó Thủ tướng yêu cầu, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, đánh giá kỹ tác động đến CPI, hài hòa giữa mục tiêu thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá, nhất là hàng hóa thiết yếu; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng thiên tai, bão lũ, dịp lễ, Tết để tăng giá bất hợp lý. Yêu cầu doanh nghiệp giảm giá bán tương ứng khi chi phí đầu vào giảm; thực hiện nghiêm quy định công khai các khoản thu, chi đầu năm học, không để phát sinh khoản thu ngoài quy định.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành phải tăng cường kiểm tra, giám sát lĩnh vực phụ trách, khắc phục tình trạng giá đầu vào giảm nhưng giá hàng hóa, dịch vụ đầu ra không giảm tương ứng hoặc giảm chậm. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông minh bạch về điều hành giá, phổ biến quy định mới, khẩn trương tiếp nhận kê khai giá, phục vụ công tác phân tích, dự báo thị trường.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; điều tiết tín dụng hợp lý, ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí phù hợp nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp, hỗ trợ người dân và kiểm soát CPI.

Bộ Công Thương theo dõi sát giá năng lượng thế giới, điều hành giá xăng dầu phù hợp, bảo đảm nguồn cung, không để đứt gãy hoặc găm hàng chờ giá; phối hợp điều hòa cung cầu hàng thiết yếu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, thúc đẩy sản xuất và điều tiết nguồn cung nông sản. Bộ Y tế kiểm soát giá thuốc, vật tư y tế, dịch vụ khám chữa bệnh, bảo đảm nguồn cung với giá hợp lý. Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm cung ứng sách giáo khoa, xử lý tình trạng đầu cơ, nâng giá. Bộ Xây dựng theo dõi, bình ổn giá vật liệu xây dựng, nhà ở, bất động sản; yêu cầu doanh nghiệp vận tải giảm cước tương ứng khi giá nhiên liệu giảm.

UBND các tỉnh, thành phố chủ động theo dõi cung cầu, triển khai bình ổn thị trường, bảo đảm hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng cuối năm. Những địa phương có CPI tăng cao hơn bình quân cả nước phải phân tích nguyên nhân, kịp thời áp dụng giải pháp điều hành giá phù hợp.

 Phó Thủ tướng thống nhất nghiên cứu, tham mưu Chính phủ giao thêm chỉ tiêu kiểm soát CPI cho các địa phương từ năm 2027.

 

Phương Thoa/VOV1
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