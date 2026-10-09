Giá vàng hôm nay 9/10: Vàng SJC giao dịch ở mức 143,8 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 9/10, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 13,92 - 14,27 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,57 - 5,71 triệu đồng/set (chiều mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/set so với phiên giao dịch trước.

Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 140,8 triệu đồng/lượng; giá bán là 143,8 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 139– 143 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 9/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 139,5 – 142,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 9/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.163,2 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 9/10: 1 USD = 26.090 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Vàng miếng duy trì 143 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều 8/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 140 triệu đồng/lượng; giá bán 143 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên giao dịch 8/10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay (8/10) đang duy trì ở 140 - 143 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch 8/10, giá vàng nhẫn ở một số thương hiệu vàng tại Hà Nội rất ít thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua và bán so với đầu phiên sáng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng, không đổi giá bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, thị trường có vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn 138,6 - 142,5 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng giá mua và giảm 700.000 đồng/lượng giá bán so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới giảm khi mở phiên giao dịch 8/10 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.123,7 USD/oz, giảm 11 USD/oz so với cuối phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 8/10: 1 USD = 26.100 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 129,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 13,4 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 8/10.

Fed tăng lãi suất làm giảm tính hấp dẫn của vàng

Giá vàng thế giới giảm do đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này. Thị trường phần lớn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng này, nhưng vẫn dự báo khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 là 85% - theo công cụ FedWatch của CME.

“Lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, điều đó đang hỗ trợ lợi suất trái phiếu và USD”, Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals cho biết.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kansas City Jeff Schmid cho rằng, việc kiềm chế lạm phát có thể đòi hỏi phải tăng lãi suất thêm nữa. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang San Francisco - Mary Daly cũng cho biết, lộ trình chính sách sẽ phụ thuộc vào việc áp lực lạm phát có tiếp tục hay không. Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Các chuyên gia cho rằng, việc Mỹ công bố kế hoạch giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá nhiên liệu, là 1 trong những nguyên nhân khiến vàng không thể duy trì đà tăng, sau báo cáo việc làm yếu.

Động thái này góp phần khiến lợi suất trái phiếu tăng trở lại, qua đó gây áp lực lên nhiều nhóm tài sản, trong đó có kim loại quý. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng việc vàng hiện diện rất hạn chế trong danh mục của các tổ chức, thực ra lại là một trong những lý do lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng.