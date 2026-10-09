Trái mít tăng giá kỷ lục, nhà vườn ở Đồng Tháp phấn khởi

Hiện nay, thương lái tìm đến các nhà vườn ở tỉnh Đồng Tháp thu mua mít ruột đỏ loại 1 với giá gần 70 nghìn đồng/kg, loại 2 khoảng 60 nghìn đồng/kg. Trong khi đó, mít Thái siêu sớm cũng có giá trên dưới 40 nghìn đồng/kg, tăng từ 3-4 lần so với tháng trước. Với mức giá này, cây mít đang trở thành một trong những loại cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao tại địa phương.

Anh Huỳnh Thanh Nhã, nhà vườn cũng là thương lái thu mua trái cây ở xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Trái mít hiện nay hàng khan hiếm nên có giá cao. Mỗi trái mít hiện có trọng lượng đến 7-8 kg, hôm trước giá có 12 nghìn -13 nghìn đồng/kg, nay không có trái mà giá lên quá cao nên mình không có bán. Giá trên 10 nghìn đồng/kg là có lãi rồi. Hôm trước giá thấp quá, nhà vườn lặt bỏ trái non, rồi bây giờ thiếu hàng nên tăng giá. Hiện giờ ai có mít bán ngon lắm”.

Nhà vườn tỉnh Đồng Tháp rất vui vì giá trái mít đang ở mức cao

Còn ông Nguyễn Văn Phương, chủ vườn mít tại xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp cũng không giấu được niềm vui trước sự tăng giá mạnh của loại trái cây này: “Giá mít hiện nay nhà vườn rất vui mừng, vì giá tăng vọt rất nhanh. Vườn mít tôi tuy chưa bán trong đợt này nhưng cũng rất hy vọng tới đây giá sẽ ổn định như vầy để bán giá cao. Do vậy tôi quyết tâm chăm sóc để cho vườn mít của tôi đạt hiệu quả cao"- ông Phương bày tỏ.

Đồng Tháp là địa phương có diện tích trồng mít lớn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Toàn tỉnh hiện có trên 30 nghìn ha mít. So với nhiều loại cây ăn trái khác, cây mít dễ trồng, thích nghi với nhiều vùng đất, nhanh cho trái và có năng suất cao, đạt hơn 265 tạ/ha. Đặc biệt, mít Thái siêu sớm có thể cho trái quanh năm.

Không chỉ tiêu thụ ở thị trường nội địa, trái mít đạt chất lượng còn là mặt hàng có giá trị xuất khẩu. Tại xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, địa phương có khoảng 4.000 ha cây ăn trái các loại, trong đó nông dân đang phát triển gần 200 ha mít. Chính quyền địa phương đang tuyên truyền, hướng dẫn nhà vườn sản xuất mít cũng như các loại cây ăn trái khác theo hướng sạch, an toàn, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng, cho biết: “Trái mít tại địa phương hiện tại bán nội địa và xuất khẩu rất tốt. Nếu mít xử lý nghịch vụ thì rất hút hàng. Hiện tại thương lái mua xô từ 25 nghìn - 30 nghìn đồng/kg, người dân trừ mọi chi phí có lãi cao.

Người dân hiện có thể bán mít ra các chợ ở các tỉnh, thành phố cũng như lột múi, xử lý bán cho các công ty sấy khô, chế biến… Định hướng của xã là làm sao sản xuất nông nghiệp phải xanh, sạch, đảm bảo thị hiếu của thị trường trong và ngoài nước".

Các loại mít hiện đều rất hút hàng, tăng giá

Tuy giá mít đang tăng mạnh, nhưng cũng như nhiều loại cây ăn trái khác ở Đồng Tháp, giá cả đầu ra vẫn chịu tác động lớn của quy luật cung - cầu. Khi sản lượng tăng, giá thường giảm và ngược lại. Ở thời điểm này, giá mít kỷ lục nhưng số vườn cho thu hoạch không nhiều.

Do đó, để hạn chế tình trạng “được mùa, mất giá”, ngành nông nghiệp và nhà vườn cần chú trọng nâng cao chất lượng nông sản, đồng thời chủ động sản xuất rải vụ, xử lý nghịch vụ, tạo nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường và hạn chế tình trạng dội hàng, rớt giá.