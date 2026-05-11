"Phụ huynh và học sinh còn băn khoăn về lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10"

Sáng 11/5, tại Phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 3 và tháng 4 năm 2026.

Hoan nghênh việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, hiện nay, bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, xung đột địa chính trị lan tỏa, tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao và tin tưởng vào sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; nhất là việc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, tiền tệ, lương thực, an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Về hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng Nhà nước, cử tri và nhân dân đánh giá cao và tin tưởng vào đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh diễn biến quốc tế phức tạp, đã đưa Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.

“Cử tri cho rằng các hoạt động ngoại giao này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, góp phần củng cố và phát triển quan hệ tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; tạo thêm những trợ lực quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, theo bà Lê Thị Nga.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Về hoạt động của Quốc hội, cử tri và nhân dân đánh giá cao hoạt động của Quốc hội với những đổi mới, cải tiến thiết thực, hiệu quả và kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này, “không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động” để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, các đại biểu dân cử sau khi trúng cử sẽ nhanh chóng triển khai thực hiện chương trình hành động, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Cử tri và Nhân dân quan tâm theo dõi và đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp đã thành công tốt đẹp, tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội; ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và đổi mới của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội.

Cử tri và Nhân dân hoan nghênh việc Quốc hội đã xem xét, thông qua nhiều dự án luật thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đặc biệt là việc Quốc hội kịp thời sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, tạo cơ sở để Chính phủ nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm; ban hành các chính sách thuế đối với xăng dầu, nhiên liệu bay nhằm hỗ trợ điều hành giảm giá trong nước. Những quyết sách linh hoạt, đúng thời điểm này đã góp phần kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống Nhân dân.

Cũng theo bà Lê Thị Nga, cử tri và Nhân dân đánh giá cao việc Quốc hội sẽ tổ chức giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính”. Đây là nội dung quan trọng nhằm đánh giá hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công và xử lý các tồn tại sau khi tinh gọn bộ máy.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân đánh giá cao sự quyết liệt, kịp thời Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành bảo đảm sự kế thừa, ổn định, liên tục trong quản lý, điều hành; tạo khí thế mới, quyết tâm mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; cắt giảm thủ tục hành chính, giảm mặt bằng lãi suất để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế và tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp.

Cùng với đó tái cấu trúc thị trường tài chính, trong đó đặc biệt phát triển thị trường vốn trung và dài hạn, tối đa hóa nguồn lực để tập trung cho mục tiêu tăng trưởng hai con số; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn mang tính “xương sống” của nền kinh tế nhằm tối ưu hóa ngân sách, tránh tình trạng lãng phí do đầu tư manh mún...

Băn khoăn về việc lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, an sinh và sản xuất như: việc đảm bảo nguồn cung và giá xăng dầu trong nước; nguy cơ mất an toàn thực phẩm; thời tiết cực đoan gây thiệt hại tại nhiều địa phương; thiếu trường công lập, nhất là bậc trung học phổ thông tại Hà Nội, tạo áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh; khối lượng công việc cấp xã gia tăng sau sắp xếp bộ máy nhưng chế độ, chính sách chưa tương xứng; cao tốc Bắc – Nam quy mô hai làn xe tiềm ẩn rủi ro giao thông; ô nhiễm môi trường ở nông thôn; quá tải du lịch, thiếu cơ sở lưu trú, giá dịch vụ tăng cao và ùn tắc trong dịp nghỉ lễ.

Cùng với đó là tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội; lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân tiếp tục gây lo ngại; người dân cũng gặp nhiều vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính; quy định về thẩm quyền đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hành nghề, thẻ tư vấn viên pháp luật, thẻ công chứng viên, thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

Đặc biệt, phụ huynh và học sinh còn băn khoăn về việc lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10 khi công tác hướng nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu, thông tin tuyển sinh thiếu ổn định. Vì vậy, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả hơn trong thời gian tới.