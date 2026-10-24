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Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm mô hình bệnh viện - trường học cho trẻ em tại Bỉ

Thứ Bảy, 05:16, 24/10/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Bỉ, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Ngô Phương Ly đã thăm Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola, tìm hiểu mô hình kết hợp điều trị, giáo dục và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 22/10, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã đến thăm, động viên các cháu đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF). Bệnh viện có trường học ngay trong khuôn viên và nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ. 

Tại chuyến thăm, Ban Giám đốc bệnh viện đã giới thiệu với Phu nhân về chức năng, quy mô và các hoạt động chăm sóc, điều trị trẻ em của HUDERF - thành viên hệ thống Bệnh viện Đại học Brussels (HUB). Được thành lập năm 1986 và đặt theo tên Hoàng hậu Fabiola của Bỉ lúc bấy giờ, HUDERF là một trong những trung tâm nghiên cứu, điều trị nhi khoa toàn diện và tiên tiến hàng đầu của Bỉ.

phu nhan tong bi thu, chu tich nuoc tham mo hinh benh vien - truong hoc cho tre em tai bi hinh anh 1
Thăm khu điều trị nội trú tâm thần nhi, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ xúc động và ân cần trò chuyện, hỏi han các cháu

Thăm khu điều trị nội trú tâm thần nhi, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ xúc động và ân cần trò chuyện, hỏi han các cháu. Hiểu rằng những ngày nằm viện xa nhà, xa bạn bè có lúc khiến các cháu lo âu, mệt mỏi, Phu nhân mong “các chiến binh nhỏ tuổi” hãy luôn dũng cảm và vững tin, vì quanh các cháu luôn có ông bà, cha mẹ yêu thương, có các cô chú bác sĩ, y tá ngày ngày tận tình chăm sóc.

Qua chia sẻ của các bác sĩ và những gì tận mắt chứng kiến, Phu nhân đánh giá cao cách bệnh viện chăm sóc các cháu, khi việc nâng đỡ tâm hồn, giúp trẻ lớn lên vững vàng về tinh thần được coi trọng không kém việc chữa bệnh.

Với trẻ tự kỷ, HUDERF chú trọng can thiệp sớm. Trẻ từ 18 tháng đến 4 tuổi được trị liệu chuyên sâu qua vui chơi theo Mô hình Can thiệp sớm Denver (ESDM). Bệnh viện còn có đơn vị điều trị ban ngày cho cha mẹ và trẻ nhỏ, cùng nhà trẻ trị liệu cho trẻ từ 2 tuổi rưỡi đến 6 tuổi.

phu nhan tong bi thu, chu tich nuoc tham mo hinh benh vien - truong hoc cho tre em tai bi hinh anh 2
Phu nhân Ngô Phương Ly mong “các chiến binh nhỏ tuổi” hãy luôn dũng cảm và vững tin

Điểm khác biệt của HUDERF còn là Trường Robert Dubois nằm ngay trong bệnh viện. Không gian giáo dục đặc biệt này do thành phố Brussels quản lý, dành cho bệnh nhân từ 2 tuổi rưỡi đến 21 tuổi. Nhà trẻ trị liệu cũng gắn kết chặt chẽ với trường, để việc học và việc điều trị song hành cùng nhau. Nhờ vậy, những ngày nằm viện không làm đứt quãng việc học của các cháu.

Gia đình cũng được xem là một phần của quá trình điều trị. Cách cổng chính chừng 50 m là nhà dành cho phụ huynh, nơi cha mẹ có thể nghỉ lại để ở gần con. Các y bác sĩ còn kiên nhẫn hướng dẫn cha mẹ cách đồng hành cùng con, để không cháu nào phải một mình đi qua những ngày điều trị.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ sự cảm phục đối với đội ngũ y bác sĩ nơi đây khi họ coi công việc của mình không đơn thuần là một nghề mà là một sứ mệnh. Đây không chỉ là những người giỏi chuyên môn mà thực sự là những “người mẹ thứ hai”, che chở các cháu qua những ngày khó khăn nhất.

phu nhan tong bi thu, chu tich nuoc tham mo hinh benh vien - truong hoc cho tre em tai bi hinh anh 3
Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng các bác sĩ

Theo Phu nhân Ngô Phương Ly, sự tận tụy của các bác sĩ, nụ cười dịu dàng của các y tá và sự chu đáo trong từng góc nhỏ nơi các cháu sinh hoạt sẽ giúp các cháu bớt lo âu, giúp cha mẹ thêm yên lòng. Mỗi buổi trị liệu, mỗi bước tiến bộ nhỏ hay mỗi lời động viên giúp các cháu thêm niềm tin yêu cuộc sống chính là một viên gạch xây nên tương lai tươi sáng hơn.

Tại cuộc làm việc sau đó, GS Véronique Delvenne, Trưởng khoa Tâm thần trẻ em và vị thành niên của HUB, cho biết từ năm 2022, bệnh viện đã triển khai hai chương trình hợp tác với Việt Nam, mỗi chương trình kéo dài 3 năm. Đối tác chính là Bệnh viện Trung ương Huế, cùng sự tham gia của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Từ hợp tác này, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế đã có đơn vị tự kỷ với không gian riêng cho can thiệp sớm cá nhân. Bệnh viện cũng mở đơn vị điều trị nội trú dành riêng cho trẻ vị thành niên, do một bác sĩ được đào tạo tại Brussels phụ trách. Các chương trình giáo dục tâm lý và tập huấn cho phụ huynh giúp cha mẹ có thêm kỹ năng đồng hành cùng con. Hiện cũng có hai cán bộ y tế Việt Nam đang thực tập tại HUDERF.

phu nhan tong bi thu, chu tich nuoc tham mo hinh benh vien - truong hoc cho tre em tai bi hinh anh 4
Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng các bác sĩ

Cảm ơn Ban Giám đốc bệnh viện đã đón tiếp chu đáo, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ chuyến thăm giúp bà hiểu thêm về kinh nghiệm của Bỉ trong chăm sóc sức khỏe trẻ em, một ưu tiên cao của Việt Nam hiện nay.

Cho rằng mô hình của HUDERF rất đáng được lan tỏa và ghi nhận những kết quả hợp tác thiết thực với phía Việt Nam, Phu nhân mong bệnh viện cùng các đối tác Bỉ tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ sở y tế Việt Nam, để ngày càng nhiều trẻ em được chăm sóc bằng cả chuyên môn lẫn tình thương.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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