English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thứ Ba, 22:46, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino đã tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân từ ngày 5 - 8/10/2026, chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, đã tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

phu nhan tong bi thu, chu tich nuoc to lam va phu nhan tong thong panama tim hieu van hoa cac dan toc viet nam hinh anh 1
Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Hai Phu nhân nghe giới thiệu về sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam, dành thời gian tìm hiểu trang phục truyền thống cùng các kỹ thuật dệt, thêu, tạo hoa văn được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Những bộ trang phục với chất liệu, màu sắc và họa tiết đặc trưng không chỉ phản ánh quan niệm thẩm mỹ mà còn lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, phong tục, tập quán và bản sắc riêng của mỗi cộng đồng.

Trong không khí thân tình, hai Phu nhân đã cùng gặp gỡ các nghệ nhân và tìm hiểu một số công đoạn tạo nên các sản phẩm thủ công truyền thống của các dân tộc Tà Ôi, Dao Đỏ, Mông Xanh..., cùng xem cách nhuộm vải bằng chàm, cách tạo nên những tấm vải với hoa văn vẽ bằng sáp ong cùng những ý nghĩa của các họa tiết.

Bà Ngô Phương Ly chia sẻ niềm tự hào khi được giới thiệu với bà Maricel Cohen de Mulino về những hoa văn, chất liệu dệt và nhuộm màu hoàn toàn từ thiên nhiên của đồng bào. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thách thức lớn nhất đối với văn hóa truyền thống không chỉ là việc bảo tồn, mà là làm sao để di sản sống được trong đời sống thường nhật, mang lại sinh kế bền vững cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm yếu thế trong xã hội.

phu nhan tong bi thu, chu tich nuoc to lam va phu nhan tong thong panama tim hieu van hoa cac dan toc viet nam hinh anh 2
Bà Ngô Phương Ly chia sẻ niềm tự hào khi được giới thiệu với bà Maricel Cohen de Mulino về những hoa văn, chất liệu dệt và nhuộm màu hoàn toàn từ thiên nhiên của đồng bào. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Từ ý nghĩa đó, bà Ngô Phương Ly tin rằng việc bảo tồn di sản không chỉ là lưu giữ những hiện vật hay kỹ thuật của quá khứ, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để các giá trị ấy tiếp tục được thực hành, sáng tạo và thích ứng với đời sống đương đại.

Việc tạo điều kiện hỗ trợ các nhóm sản xuất thủ công truyền thống, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, người nghèo và người khuyết tật ở các vùng sâu, vùng xa, không chỉ nhằm góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Sâu xa hơn, đó còn là cách giúp họ khôi phục và bảo tồn các kỹ nghệ thủ công sắp bị mai một như dệt thổ cẩm, làm gốm, đan lát, khắc gỗ... hỗ trợ họ thiết kế sản phẩm phù hợp với thị trường hiện đại, đào tạo kỹ năng quản lý và kết nối sản phẩm ra thế giới; tạo động lực để thế hệ trẻ tiếp tục học hỏi, gắn bó và phát huy các nghề truyền thống.

phu nhan tong bi thu, chu tich nuoc to lam va phu nhan tong thong panama tim hieu van hoa cac dan toc viet nam hinh anh 3
Phu nhân Maricel Cohen de Mulino chia sẻ niềm vui và ấn tượng đặc biệt khi được thấy những hoa văn quen thuộc trên trang phục Panama tại Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Từ câu chuyện về trang phục các dân tộc Việt Nam, Phu nhân Maricel Cohen de Mulino chia sẻ niềm vui và ấn tượng đặc biệt khi được thấy những hoa văn quen thuộc trên trang phục Panama tại Việt Nam. Dù hai nước thuộc hai châu lục khác nhau, cách nhau hàng chục nghìn km, Phu nhân Tổng thống Panama chia sẻ văn hóa của các cộng đồng bản địa tại Panama, trong đó có nghệ thuật Mola của người Guna có nét tương đồng lớn trong cách sử dụng màu sắc, hoa văn và kỹ thuật thể hiện những họa tiết trên các trang phục truyền thống của người Mông, Dao và Thái tại Việt Nam.

Trong không khí cởi mở, thân tình, hai Phu nhân đã cùng ngồi lại thưởng thức trà, xem trình diễn áo dài và cùng trao đổi về vai trò của phụ nữ trong đời sống hiện đại, cũng như ý nghĩa của văn hóa trong gắn kết cộng đồng và tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc. Mỗi quốc gia đều sở hữu một kho tàng di sản độc đáo và sự giao lưu giữa các nền văn hóa sẽ góp phần mở rộng không gian đối thoại, khơi nguồn sáng tạo và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

phu nhan tong bi thu, chu tich nuoc to lam va phu nhan tong thong panama tim hieu van hoa cac dan toc viet nam hinh anh 4
Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Kết thúc chương trình, Phu nhân Maricel Cohen de Mulino cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly về sự đón tiếp nồng hậu, bày tỏ ấn tượng trước sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam cũng như những nỗ lực đưa các giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam và Panama có thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và nhân dân, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Theo TTXVN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Panama thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Panama thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama gặp gỡ báo chí
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama gặp gỡ báo chí

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino gặp gỡ báo chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama gặp gỡ báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama gặp gỡ báo chí

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino gặp gỡ báo chí.

Toàn cảnh lễ đón trọng thể Tổng thống Panama và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam
Toàn cảnh lễ đón trọng thể Tổng thống Panama và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Chiều 6/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10.

Toàn cảnh lễ đón trọng thể Tổng thống Panama và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Toàn cảnh lễ đón trọng thể Tổng thống Panama và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Chiều 6/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội