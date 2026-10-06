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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiêu đãi Tổng thống Panama

Thứ Ba, 21:50, 06/10/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, tối 6/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino cùng Phu nhân.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama và Phu nhân có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ hai nước; tin tưởng chuyến thăm lần này không chỉ mở lại những cuộc tiếp xúc cấp cao sau một thời gian dài, mà còn tạo thêm động lực để quan hệ Việt Nam – Panama bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất, hiệu quả hơn và có chiều sâu hơn. Việt Nam và Panama cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng giữa hai nước có một sự gần gũi đặc biệt. Đó là sự đồng cảm của những dân tộc từng trải qua chặng đường đấu tranh lâu dài, bền bỉ để giành và bảo vệ độc lập dân tộc và quyền tự quyết; là khát vọng được làm chủ vận mệnh của mình; và hôm nay, là cùng hướng tới hòa bình, phát triển và một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người dân.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Panama và Phu nhân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Việt Nam luôn ghi nhớ sự đoàn kết và ủng hộ quý báu của nhân dân các nước Mỹ Latinh, trong đó có Panama, trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Những tình cảm ấy là một phần đẹp đẽ trong lịch sử quan hệ hai nước. Người Việt Nam đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Người Panama đấu tranh lâu dài để giành lại chủ quyền đối với kênh đào và vùng kênh. Hai nước đều có khí hậu nhiệt đới với mùa mưa và mùa khô rõ rệt, bờ biển dài và nhiều nghề gắn với biển. Người Việt Nam và người Panama cùng coi trọng gia đình và cộng đồng, cùng có nền âm nhạc phong phú và những lễ hội giàu bản sắc. Cả hai dân tộc đều có tình yêu đặc biệt dành cho cà phê. Cà phê với người Việt Nam và người Panama không chỉ là một sản phẩm thế mạnh, mà còn gắn với văn hóa, với đời sống và với sự hiếu khách của mỗi dân tộc. Chính những điểm đồng điệu trong văn hóa và đời sống sẽ góp phần đưa nhân dân Việt Nam và Panama đến gần nhau hơn, để tình hữu nghị giữa hai nước không chỉ được vun đắp ở cấp độ Nhà nước, mà ngày càng trở thành sự gắn bó giữa nhân dân hai nước. Quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc, được xây dựng trên nền tảng của tình cảm chân thành và sự tôn trọng lẫn nhau, sẽ luôn có sức sống lâu bền.

“Quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc chúng ta được xây dựng trên nền tảng của tình cảm chân thành và sự tôn trọng lẫn nhau, luôn có sức sống lâu bền. Nhìn lại hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta có thể tự hào về những gì Việt Nam và Panama đã cùng nhau vun đắp. Nhìn về phía trước, tôi tin tưởng rằng chúng ta còn có thể làm được nhiều hơn nữa. Hãy để Panama tiếp tục là nhịp cầu đưa Việt Nam đến gần hơn với Mỹ Latinh và Caribe. Hãy để Việt Nam trở thành nhịp cầu đưa Panama đến gần hơn với Đông Nam Á. Và hãy để sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc tiếp tục là nền tảng để hai nước cùng mở ra những cơ hội mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tiệc chiêu đãi

Phát biểu đáp từ tại tiệc chiêu đãi, bày tỏ cảm ơn về sự quan tâm, lòng hiếu khách dành cho tất cả các thành viên trong đoàn kể từ khi đặt chân tới đất nước Việt Nam, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino nhấn mạnh, ngoài nghi lễ ngoại giao, đó là một tình hữu nghị thân thiết, được xây dựng từ nhiều năm qua trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác chân thành, cùng mong muốn đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn. Tổng thống Cộng hòa Panama đánh giá cao, trong bốn thập kỷ qua, Việt Nam đã có những bước tiến với các thành tựu đáng ngưỡng mộ, đạt được nhờ tầm nhìn dài hạn với các mục tiêu rõ ràng cùng cam kết mạnh mẽ đối với công nghiệp hóa, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp công nghệ. Panama dõi theo những thành tựu này với sự ngưỡng mộ chân thành và nhận thức được rằng việc Việt Nam ngày càng phát triển sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội lớn để quan hệ song phương được mở rộng, đi vào chiều sâu.

Tổng thống Cộng hòa Panama nhấn mạnh, Việt Nam và Panama là hai đất nước đều coi đại dương là nguồn sống và cơ hội phát triển. Sự kết nối của nhân dân hai nước không phải chỉ ở đại dương, mà ngay cả trên cao nguyên, những người Panama và những người Việt Nam đều có đam mê với cà phê, từng hạt cà phê được trồng cũng mang bản sắc của nhân dân mỗi nước. Hai đất nước sở hữu vị trí địa lý và tiềm năng kinh tế để cùng nhau phát triển.

“Panama có thể làm cửa ngõ để Việt Nam thâm nhập vào khu vực Mỹ Latinh và Caribe và Việt Nam có thể làm cửa ngõ đưa Panama vào khu vực Đông Nam Á. Hai cửa ngõ, hai nhịp cầu, tại hai châu lục khác nhau, nhưng từ lâu nhân dân hai nước đã biết đến nhau, cùng tôn trọng lẫn nhau, cùng học hỏi để làm việc cùng nhau. Với phương hướng đó, những thỏa thuận hợp tác mà chúng ta đã ký ngày hôm nay chính là minh chứng rõ ràng, thể hiện sự ý chí đưa hợp tác giữa Việt Nam và Panama ngày càng toàn diện và cụ thể, vì lợi ích trực tiếp của nhân dân hai nước. Chúng tôi cũng rất vui mừng về sự hợp tác, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Panama và tôi tin tưởng chắc chắn rằng hai nước chúng ta còn có thể khai thác rất nhiều các tiềm năng hợp tác khác. Cánh cửa đến Panama luôn rộng mở đối với Việt Nam", Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero phát biểu.

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Tổng thống Panama phát biểu tại tiệc chiêu đãi

Vui mừng về sự hợp tác, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Panama, Tổng thống Cộng hòa Panama tin tưởng hai nước còn có thể khai thác rất nhiều tiềm năng hợp tác khác; khẳng định cánh cửa đến Panama luôn rộng mở đối với Việt Nam; quyết tâm tăng cường mối quan hệ trên mọi lĩnh vực; chuyến thăm này đánh dấu sự khởi đầu mới, cam kết mới và giai đoạn phát triển quan hệ tươi sáng giữa hai đất nước.

Việt Cường/VOV
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