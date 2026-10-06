English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama gặp gỡ báo chí

Thứ Ba, 21:02, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino gặp gỡ báo chí.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được đón ngài Tổng thống José Raúl Mulino và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012, hai nước trao đổi đoàn cấp nguyên thủ diễn ra trong dịp Việt Nam và Panama kỷ niệm 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 

tong bi thu, chu tich nuoc to lam va tong thong panama gap go bao chi hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama gặp gỡ báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hai bên vừa tiến hành hội đàm trong không khí hữu nghị, cởi mở, tin cậy; đã trao đổi sâu rộng về những quan hệ song phương cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam – Panama trong thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế hợp tác đã được duy trì. Quan hệ thương mại có bước tăng trưởng với kim ngạch hai chiều đạt gần 500 triệu đô la Mỹ năm 2025.

Hai bên nhất trí cho rằng, dư địa hợp tác còn rất lớn, nhất là về thương mại, đầu tư và dịch vụ. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, hậu cần cảng biển, tài chính, ngân hàng, du lịch, vận tải và các lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục trao đổi, đàm phán các văn kiện về bảo hộ đầu tư, hàng không và một số lĩnh vực khác, tạo khuôn khổ thuận lợi để mở rộng hợp tác.  

Một nội dung quan trọng được hai bên trao đổi là phát huy lợi thế địa kinh tế của mỗi nước, tăng cường kết nối về vận tải, hậu cần, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Nam Á và Mỹ Latinh; qua đó tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp của hai nước.  

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; ủng hộ duy trì tự do, an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam va tong thong panama gap go bao chi hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại họp báo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: “Một kết quả quan trọng của chuyến thăm là hai bên đã thông qua Tuyên bố chung xác định những định hướng, mục tiêu, nguyên tắc và các lĩnh vực hợp tác chủ yếu của quan hệ Việt Nam – Panama trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi trên kênh ngoại giao Nhà nước, thúc đẩy hợp tác nghị viện và đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Chúng ta cũng đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm trên các lĩnh vực: ngoại giao, an ninh, nông nghiệp, du lịch, vận tải biển, giáo dục đào tạo và hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp của hai nước. Hai bên cũng đã nhất trí khởi động và thúc đẩy đàm phán một số thỏa thuận trên lĩnh vực an ninh, hải quan, đầu tư và vận tải hàng không. Đây là những kết quả cụ thể, góp phần củng cố cơ sở pháp lý cho hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới".  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm lần này của ngài Tổng thống tạo thêm động lực quan trọng để triển khai các thỏa thuận đã đạt được, khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa quan hệ Việt Nam – Panama phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng của cả hai nước.  Nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng cùng Panama phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển tại hai khu vực và trên thế giới.  

Về phần mình, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino bày tỏ, Panama và Việt Nam là hai quốc gia cách nhau về địa lý, nhưng giữa nhân dân hai nước tồn tại một mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết được xây dựng trong hơn năm mươi năm qua. Đối với Panama, việc mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế là rất quan trọng; Việt Nam là một đối tác quan trọng của Panama tại Đông Nam Á.

Tổng thống Cộng hòa Panama cho biết, một phần quan trọng trong cuộc hội đàm giữa hai bên là dành cho quan hệ kinh tế: “Việt Nam đã xây dựng được năng lực công nghiệp và xuất khẩu ấn tượng, và tôi đã bày tỏ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng Panama mong muốn trở thành cửa ngõ để đưa nền công nghiệp đó tiếp cận khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Chúng tôi có vị trí địa lý đó là Kênh đào Panama, các cảng biển, mạng lưới kết nối hàng không và hàng hải, một trung tâm tài chính quốc tế và một nền tảng hậu cần hàng đầu. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng những lợi thế để thiết lập hiện diện tại Panama và từ đất nước chúng tôi, vươn ra các thị trường trong khu vực. Đó là thông điệp rất cụ thể mà chúng tôi đã chuyển đến ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm”.

Tổng Thống Panama cho biết, hai bên cũng thảo luận về nông nghiệp, kết nối, du lịch, hợp tác hàng hải và các lĩnh vực khác mà hai nước có năng lực bổ sung cho nhau; mong muốn có những điều kiện tốt hơn để các doanh nghiệp kinh doanh, các nhà sản xuất tìm kiếm thị trường mới và khoảng cách địa lý to lớn giữa hai nước ngày càng trở nên ít khoảng cách hơn. Tổng thống Panama cho biết, trong chuyến thăm này, hai bên đã ký kết các thỏa thuận về an ninh, vận tải biển và nông nghiệp. Đây là những bước đi quan trọng và giờ đây nhiệm vụ của hai bên là nỗ lực biến các thỏa thuận đó thành các dự án và kết quả cụ thể cho nhân dân hai nước.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam va tong thong panama gap go bao chi hinh anh 3
Tổng thống Panama phát biểu tại họp báo

Tổng thống Cộng hòa Panama nhấn mạnh, Panama muốn xích lại gần Việt Nam hơn nữa, mở rộng sự hiện diện tại châu Á và tạo ra những không gian mới cho thương mại, đầu tư và hợp tác giữa nhân dân hai nước. 

phu_0883.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Panama Jose Raul Mulino Quintero và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5- 8/10. Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam.

Việt Cường/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 4
Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 4

VOV.VN - Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị. Báo Điện tử TNVN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 4

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 4

VOV.VN - Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị. Báo Điện tử TNVN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

VOV.VN - Chiều 3/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước Palestine, Séc, Đan Mạch, Hàn Quốc, Malaysia, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Brazil và Pháp nhân dịp các Đại sứ trình Quốc thư, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

VOV.VN - Chiều 3/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước Palestine, Séc, Đan Mạch, Hàn Quốc, Malaysia, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Brazil và Pháp nhân dịp các Đại sứ trình Quốc thư, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân

VOV.VN - Sáng nay (3/10), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của 241 đại biểu đại diện cho hơn 150.000 hội viên Cựu Công an nhân dân cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân

VOV.VN - Sáng nay (3/10), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của 241 đại biểu đại diện cho hơn 150.000 hội viên Cựu Công an nhân dân cả nước.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội