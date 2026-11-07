Phường đông dân nhất TP.HCM căng mình phục vụ hành chính

Tăng cường nhân viên hợp đồng

Ông Nguyễn Thành Phương đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An để thực hiện hồ sơ xin cấp số nhà. Không đầy 30 phút, ông Phương đã hoàn thành thủ tục và rất ấn tượng về sự nhiệt tình hỗ trợ của nhân viên trung tâm.

"Rất nhiệt tình, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ lúc tôi khó khăn. Như mắt tôi nhìn lờ mờ nên viết sai, cán bộ đề nghị tôi chỉ cần ký tên thôi, để các cháu ghi lại giúp rồi nộp vô hồ sơ", ông Phương bày tỏ.

Phường Dĩ An đông dân nhất TP.HCM trước áp lực giải quyết thủ tục hành chính. (Ảnh: Duy Phương)

Cán bộ mà ông Phương nhắc đến thực chất là một nhân viên hợp đồng được Trung tâm Phục vụ hành chính công phường giao nhiệm vụ chính là hỗ trợ, hướng dẫn người dân tới làm thủ tục trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường Dĩ An tuyển rất nhiều nhân viên hợp đồng để làm một số nhiệm vụ chuyên môn.

Chị Hồ Thị Anh Thi - nhân viên thuộc Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị cho biết mình được tuyển dụng để xử lý việc đăng ký hộ kinh doanh tại phòng. Tuy nhiên, khoảng 3 tháng trở lại đây, do lượng người đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh tăng đột biến, chị Thi được phân công tăng cường, làm việc toàn thời gian tại Trung tâm và chỉ thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân làm thủ tục trực tuyến.

Chị Hồ Thị Anh Thi được tăng cường từ phòng chuyên môn để hướng dẫn, hỗ trợ người dân. (Ảnh: Duy Phương)

Theo chị Thi, với tinh thần giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính, nhiều người dân ở phường khác đến đây cũng vẫn được hỗ trợ làm thủ tục trực tuyến. Đây cũng là một nguyên nhân làm tăng khối lượng công việc, bên cạnh đó có những thời điểm nghẽn mạng khiến thời gian xử lý bị kéo dài. "Lâu lâu bị chậm website, bị nghẽn như vậy nên cũng bất tiện. Đó cũng là một nguyên nhân", chị Thi cho biết.

Làm việc vào buổi tối để xử lý hồ sơ

Phường Dĩ An được sáp nhập từ 3 đơn vị gồm toàn bộ phường Dĩ An cũ, phường An Bình cũ và một phần của phường Tân Đông Hiệp cũ, tỉnh Bình Dương. Hiện dân số phường Dĩ An trên 256.000 người, có 4 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp với hơn 5.100 doanh nghiệp, lại nằm giáp ranh với các phường khác có nhiều trường đại học lớn nên áp lực đối với đội ngũ cán bộ, công chức phường là không nhỏ.

Người dân phường Dĩ An tới làm thủ tục lĩnh vực xây dựng. (Ảnh: Duy Phương)

Ông Ngô Gia Đại - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An cho biết: Trước đây, phường Dĩ An cũ chỉ có 18 khu phố, trong khi hiện tại đã tăng lên 28 khu phố.

Trung bình một ngày, bộ phận một cửa của phường tiếp nhận 300 - 400 hồ sơ các loại. Ở các lĩnh vực cụ thể như hộ tịch, nếu trước đây phường cũ chỉ tiếp nhận khoảng 20 hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân, thì bây giờ con số này đã vọt lên 50 hồ sơ.

Ông Ngô Gia Đại - Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An. (Ảnh: Duy Phương)

Hay như lĩnh vực xây dựng, mỗi ngày bình quân tiếp nhận 10 hồ sơ, cộng dồn lại mỗi tháng bộ phận chuyên môn phải xử lý hàng trăm bộ hồ sơ trong khi nhân sự không thay đổi.

Theo ông Đại, để đảm bảo tiến độ giải quyết, lãnh đạo phường đã chỉ đạo toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng làm thêm giờ, thậm chí làm việc vào buổi tối hoặc ngày nghỉ để xử lý hồ sơ.

"Việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đặt lên hàng đầu. Có việc rất áp lực nhưng vẫn giải quyết bằng cách làm đêm. Cán bộ phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực xây dựng cũng phải làm đêm, xác minh buổi sáng thì tối phải về làm hồ sơ", ông Đại cho biết.

Trong 10 tháng của năm 2026, UBND phường Dĩ An đã tiếp nhận và chuyển giải quyết 37.249 hồ sơ (tỷ lệ trực tuyến đạt hơn 99%), số hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả là 36.935 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm và đúng hạn đạt hơn 99%, tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và số hoá cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%. Qua thực tiễn tại địa phương, UBND phường Dĩ An nhận thấy hiệu quả của mô hình chính quyền 2 cấp phụ thuộc rất lớn vào chất lượng dữ liệu và khả năng kết nối giữa các hệ thống thông tin. Ở một số thủ tục, dữ liệu giữa hệ thống của các Bộ với hệ thống chuyên ngành chưa đồng bộ hoàn toàn, gây ra khó khăn trong xác thực, tra cứu.