PTT Hồ Quốc Dũng: Địa phương giải ngân chậm sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến tháng 6/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan đã trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 54 văn bản. Cũng trong tháng 6/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã kịp thời ban hành sổ tay hướng dẫn chương trình, tổ chức 8 lớp tập huấn kiến thức cho khoảng 12.000 cán bộ các cấp từ trung ương đến địa phương. Ở Trung ương đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương. Ở địa phương đã có 23/34 tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo chương trình cấp tỉnh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tài chính hoàn thành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân bổ, giao 70.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 của chương trình; Đồng thời có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án phân bổ 9.000 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình năm 2026 cho các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Về tình hình giải ngân, tính đến ngày 30/6/2026, đối với vốn đầu tư công giải ngân hơn 2.700 tỷ đồng, đạt 23,5% kế hoạch, trong đó đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 24,3% kế hoạch; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 18,9% kế hoạch; chương trình giảm nghèo bền vững đạt 18,9% kế hoạch. Đối với kinh phí thường xuyên đã giải ngân hơn 1.800 tỷ đồng, đạt 15,2% dự toán.

Các đại biểu tại hội nghị

Về khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trình bày báo cáo nêu rõ: Tiến độ triển khai giữa các địa phương chưa đồng đều. Một số nơi chậm kiện toàn bộ máy, ban hành các văn bản và chuẩn bị dự án. Việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Giải ngân vốn kéo dài còn thấp. Hệ thống thông tin và năng lực cán bộ ở cấp cơ sở vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do năm đầu triển khai chương trình tích hợp với phạm vi lớn, đồng thời diễn ra quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, khối lượng công việc và vốn chuyển tiếp lớn. Việc thực hiện phân cấp ở một số địa phương còn chưa thực sự chủ động.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn thông tin thêm: Tinh thần của Trung ương là phân cấp, phân quyền, tính chủ động của địa phương và có đối ứng của địa phương để địa phương có trách nhiệm trong việc thực hiện các chương trình. Nhưng đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp. Năm 2026, chúng ta mới giải ngân được 18,9% vốn chuyển tiếp của những năm trước chuyển sang. Mặc dù là chương trình chuyển tiếp đã có thông báo vốn, đã có dự án và đã có chính sách, nhưng chúng ta cũng chỉ giải ngân được 18,9%. Áp lực trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nói chung, trong đó có chương trình này rất lớn, bởi 9.000 tỷ chưa được 10% của cả giai đoạn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương báo cáo tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cụ thể. Đó là bộ tiêu chí giai đoạn mới có nhiều nội dung mới đòi hỏi các địa phương tập trung rà soát đánh giá để đảm bảo xác định lộ trình phù hợp; Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể hơn nhất là quy định về đầu tư quản lý vốn và hỗ trợ phát triển sản xuất; xem xét lại tỉ lệ đối ứng ngân sách địa phương với một số địa phương miền núi…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương nhưng nhấn mạnh một số tồn tại lớn trong thực hiện chương trình còn dàn trải, có sự trùng lặp đối tượng thụ hưởng và địa bàn gây lãng phí nguồn lực, đặc biệt tổ chức thực hiện ở một số địa phương còn chưa quyết liệt, nhất là giải ngân vốn.

Khẳng định quyết tâm năm 2026 phải giải ngân đạt 100% nguồn vốn ngân sách Trung ương giao, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu: Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực tập trung cao độ trong việc đôn đốc, tổng hợp tình hình, chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương những vấn đề phát sinh;

Phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan kiểm tra giám sát theo dõi đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình này, để kịp thời phát hiện chấn chỉnh tình trạng tồn tại, nhất là tình hình giải ngân vốn đầu tư thấp, tình hình đầu tư dàn trải, không đúng mục tiêu. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong tuần tới phải trình Chính phủ để ban hành tiêu chí đánh giá chấm điểm KPI liên quan đến giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia. Địa phương nào giải ngân chậm, bộ, ngành nào trả lời chậm sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo.