Lâm Đồng giảm 50.000 hộ nghèo nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia

Sau 5 năm thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Lâm Đồng đã giảm được 50.000 hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số đạt từ 45 - 47 triệu đồng/người/năm. Tính đến cuối tháng 5/2026, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện giải ngân hơn 827 tỷ đồng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và tổng nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2026 là hơn 318 tỷ đồng.

Đại diện sở, ngành tỉnh Lâm Đồng trao đổi với Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo về công tác triển khai thực hiện Hợp phần 2 Chương trình MTQG giai đoạn I (2026-2030).

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cho biết, hợp phần 2 thuộc Chương trình MTQG giai đoạn I (2026 - 2030) tập trung vào việc giảm nghèo đa chiều, phát triển bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất hướng xử lý đối với những nội dung còn vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ trưởng đề nghị tỉnh Lâm Đồng tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn; đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho cơ sở; ưu tiên giải quyết các nhu cầu cấp thiết, tập trung nguồn lực triển khai 55 công trình nước sinh hoạt tập trung, 19 công trình điện lưới, điện chiếu sáng và hỗ trợ nhà ở cho các hộ khó khăn nhất là tại 218 thôn đặc biệt khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang lưu ý tỉnh Lâm Đồng quan tâm giải ngân nhưng phải gắn với đầu tư hiệu quả

Theo Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang, cùng với đảm bảo tiến độ chương trình, tỉnh Lâm Đồng cần đặc biệt hướng tới hiệu quả: “Sau sáp nhập, chúng ta cũng đã định hình rõ được các địa bàn cần phải đầu tư. Các đồng chí xác định mục tiêu cũng như là chỉ tiêu cho từng xã, phường trên địa bàn tỉnh với mục tiêu tập trung giải quyết 5 vấn đề trọng yếu mà đã được ghi ở trong cả giai đoạn. Các đồng chí quan tâm giải ngân nhưng phải gắn với hiệu quả. Chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí cần đánh giá, rà soát, quản lý, vận hành sau đầu tư để mà bố trí nguồn lực cũng như chính sách để vận hành hiệu quả công trình đầu tư”.