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Đại sứ quán Lào tại Nga chúc mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Thứ Ba, 23:18, 15/09/2026
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VOV.VN - Nhân dịp kỉ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), ngày 15/9, Đại sứ quán Lào tại Liên bang Nga đã tới trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Moscow chúc mừng.

Tại buổi gặp, đoàn Đại sứ quán Lào do Đại sứ Shiphandone Oybouabuddy dẫn đầu có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Đại sứ Lào nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của ngày Quốc khánh Việt Nam đối với nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào. Đại sứ cho rằng hai nước luôn đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ với nhau trong những dịp quan trọng của mỗi nước.

Dai su quan lao tai nga chuc mung 81 nam quoc khanh viet nam hinh anh 1
Hai Đại sứ quán tại Moscow luôn duy trì quan hệ gần gũi, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc cũng như trong các hoạt động hướng tới cộng đồng hai nước.

Đại sứ Shiphandone Oybouabuddy cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Lào và Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn Đại sứ quán hai nước tại Moscow tiếp tục phối hợp chặt chẽ, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Cảm ơn những tình cảm của Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Lào, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi khẳng định Việt Nam và Lào là những người bạn, người đồng chí gắn bó đặc biệt. Hai Đại sứ quán tại Moscow luôn duy trì quan hệ gần gũi, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc cũng như trong các hoạt động hướng tới cộng đồng hai nước.

Dai su quan lao tai nga chuc mung 81 nam quoc khanh viet nam hinh anh 2
Đại sứ Lào tại Nga Shiphandone Oybouabuddy chúc mừng 81 năm ngày Quốc khánh Việt Nam

Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng chia sẻ về những kết quả nổi bật trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm từ ngày 7-9/9, trong đó có các cuộc hội đàm, trao đổi văn kiện hợp tác và việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev Tolstoy.

Theo Đại sứ, chuyến thăm góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga lên tầm cao mới, đồng thời tạo thêm động lực cho hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Dai su quan lao tai nga chuc mung 81 nam quoc khanh viet nam hinh anh 3
Đại sứ quán Lào tặng hoa chúc mừng

Tại buổi gặp, hai Đại sứ cùng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước với Liên bang Nga.

Hương Trà/VOV-Moscow
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