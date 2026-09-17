Quốc khánh Việt Nam tại Indonesia: Gắn kết cộng đồng - thắt chặt tình hữu nghị

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin, Bộ trưởng Bộ Du lịch Widiyanti Putri Wardhan, Chủ tịch Hội đồng Đại diện Khu vực (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin, ông Naraya Sangama Viyala Soembato - Phó Tổng Thư ký ASEAN cùng các quan chức chính phủ Indonesia, các Đại sứ, đại diện Đoàn Ngoại giao quốc tế tại Indonesia.

Về phía Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp...

Đông đảo quan khách tham dự buổi lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Jakarta-VOV Jakarta

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Tạ Văn Thông điểm lại hành trình 81 năm qua của Việt Nam với những thách thức lẫn thành tựu quan trọng. Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế quy mô lớn, có độ mở cao, đồng thời là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam cũng đang duy trì quan hệ ngoại giao sâu rộng, tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác đa phương và đảm nhận ngày càng nhiều trọng trách quốc tế. Vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam được thể hiện rõ nét qua sự tham gia ngày càng chủ động vào các cơ chế đa phương.

Đại sứ Tạ Văn Thông khẳng định quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam

Đề cập mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Indonesia, Đại sứ Tạ Văn Thông khẳng định: “lịch sử đã gắn kết chúng ta trở thành những đối tác tự nhiên - Đó là tài sản vô giá của nhân dân hai nước”. Đại sứ nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Trong suốt 7 thập kỷ qua, tình hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, giáo dục, không ngừng được mở rộng. Kể từ khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025, hợp tác giữa các ngành, lĩnh vực tiếp tục được tăng cường và mang lại những kết quả tích cực. Đại sứ cũng đề cập các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước trong thời gian tới như kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao, ngành công nghiệp Halal, hợp tác hàng hải và thủy sản.

Câu chuyện cà phê và bóng đá của Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin khiến không khí buổi lễ ấm áp và thân tình

Bầu không khí của buổi lễ quốc khánh thân tình và ấm áp hơn với câu chuyện về bóng đá và cà phê Việt Nam-Indonesia của Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin. Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin nhấn mạnh, Việt Nam và Indonesia có nhiều điểm tương đồng và gần gũi về lịch sử, con người. Hai nước đều đối mặt với những khó khăn và thách thức và cùng vươn lên để trở thành các quốc gia có nền kinh tế mạnh, có tiếng nói và vị thế trong khu vực và thế giới. Bộ trưởng chúc mừng những thành tựu của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ không ngừng phát triển, đồng thời quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Indonesia ngày càng bền chặt.

Các khách mời thưởng thức các món ăn Việt Nam

Theo Bộ trưởng Budi Gunadi Sadikin, “Một tách cà phê ngon đến được bàn tiệc là nhờ vào sự đóng góp của nhiều người trong suốt quá trình tạo ra nó. Vì vậy, nếu nhân dân Việt Nam và Indonesia cùng chung tay hợp tác, chúng ta sẽ cùng nhau kiến ​​ tạo sự thịnh vượng”.

Món phở được nhiều khách mời yêu thích tại quầy ẩm thực Việt Nam

Trong bầu không khí hữu nghị, các đại biểu cùng quan khách nâng ly chúc mừng tình hữu nghị giữa Việt Nam và Indonesia, cũng như sự thịnh vượng và hạnh phúc của nhân dân hai nước, cùng nhau thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị Việt Nam tại quầy ẩm thực.