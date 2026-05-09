Quảng Ngãi chấn chỉnh chậm trễ hồ sơ đất đai ở phường Nghĩa Lộ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ đất đai của UBND phường Nghĩa Lộ. Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, qua theo dõi việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại UBND phường Nghĩa Lộ cho thấy nhiều tồn tại kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp yêu cầu hoạt động công vụ phải thông suốt, không gián đoạn.

Cụ thể, theo quy định, UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, xác nhận hồ sơ theo đề nghị của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực III trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc. Tuy nhiên, UBND phường Nghĩa Lộ liên tục để xảy ra tình trạng chậm trễ, ách tắc hồ sơ kéo dài mà không có lý do chính đáng.

Đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi.

Nhiều hồ sơ phải đôn đốc từ 7 đến 11 lần, cá biệt có hồ sơ bị đôn đốc đến lần thứ 12, 13 với thời gian chậm kéo dài hơn 90 ngày. Một số hồ sơ buộc phải trả lại do thiếu sự phối hợp từ phía UBND phường Nghĩa Lộ. Có trường hợp phải đôn đốc đến lần thứ 5 mới phản hồi việc hồ sơ đang có tranh chấp, dẫn đến chậm giải quyết, gây bức xúc cho công dân.

Không chỉ chậm trễ trong giải quyết hồ sơ đất đai, UBND phường Nghĩa Lộ còn bị phản ánh chậm xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân. Đáng chú ý, phản ánh của ông Nguyễn Văn Thắng bị chậm giải quyết hơn 100 ngày, khiến Văn phòng UBND tỉnh phải ban hành văn bản đôn đốc đến lần thứ 4. Tuy nhiên, báo cáo giải trình của UBND phường Nghĩa Lộ được cho là chưa thỏa đáng, chưa xác định rõ trách nhiệm cá nhân liên quan.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá những tồn tại trên thể hiện sự thiếu quan tâm, kiểm tra, giám sát của lãnh đạo UBND phường Nghĩa Lộ; công chức chuyên môn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ thiếu sự kiểm tra, giám sát, quản lý để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài trong phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đất đai và và phản ánh kiến nghị lĩnh vực đất đai, gây khó khăn, bức xúc cho Nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan hành chính nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các hồ sơ chậm trễ; rà soát, đánh giá năng lực công chức để bố trí công việc phù hợp; xử lý nghiêm các trường hợp năng lực yếu kém, nhũng nhiễu hoặc thường xuyên để hồ sơ quá hạn không có lý do chính đáng.

Đồng thời, UBND phường Nghĩa Lộ phải khẩn trương giải quyết dứt điểm các hồ sơ đất đai tồn đọng, không để tái diễn tình trạng chậm trễ trong thời gian tới và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/5/2026. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra lại toàn bộ quy trình giải quyết hồ sơ của bà Nguyễn Thị Trà My liên quan việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ năm 1987 mà báo chí phản ánh trước đó. Trường hợp phát hiện việc trả hồ sơ không đúng quy định, cơ quan chức năng phải tham mưu xử lý theo thẩm quyền.