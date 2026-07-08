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Quảng Ninh bàn giải pháp đạt tăng trưởng 13%

Thứ Tư, 12:37, 08/07/2026
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VOV.VN - Ghi nhận nhiều kết quả kinh tế - xã hội ấn tượng nửa đầu năm, HĐND tỉnh Quảng Ninh xem xét nhiều nội dung chính sách nhằm tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng năm 2026.

Kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh Quảng Ninh khai mạc sáng 8/7, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Theo báo báo của UBND tỉnh Quảng Ninh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả nổi bật: Tất cả 21 chỉ tiêu chủ yếu tại Nghị quyết của HĐND tỉnh đều đạt và vượt tiến độ đề ra. Nổi bật là kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng ước đạt 11,11%, xếp thứ 4 cả nước. 

quang ninh ban giai phap dat tang truong 13 hinh anh 1
Kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh Quảng Ninh kéo dài trong 2 ngày 8-9/7

Nhiều chỉ số tăng mạnh so với cùng kỳ như: Tổng số khách du lịch đạt 12,4 triệu lượt; Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 4,8 tỷ USD; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 61,3 nghìn tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 62.320 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 10.600 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 1,08 tỷ USD, gấp 3,7 lần cùng kỳ. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị đạt nhiều kết quả tích cực; tỉnh đã hoàn thành, công bố các quy hoạch chiến lược; được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 6 kỳ họp quan trọng, ban hành 50 nghị quyết, kịp thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo cơ sở pháp lý và động lực mới cho phát triển, trong đó có việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và bảo đảm các điều kiện cần thiết để báo cáo cấp có thẩm quyền về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

quang ninh ban giai phap dat tang truong 13 hinh anh 2
Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ và bản lĩnh của người đại biểu nhân dân để mỗi nghị quyết được thông qua thực sự trở thành động lực phát triển

Xác đinh mục tiêu đầy thách thức của 6 tháng cuối năm, trong đó có mức tăng trưởng GRDP trên 13% cho cả năm, HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ thảo luận, xem xét quyết nghị nhiều nội dung có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, như: Bổ sung các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026; Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030; Quy định hỗ trợ dự án khởi nghiệp, sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn; Quy định hỗ trợ cho giáo dục, phát triển thể thao…

Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh yêu cầu: "Kỳ họp lần này không chỉ đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm mà còn quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng về điều hành tăng trưởng, đầu tư công trung hạn, phát triển nhà ở, quản lý đất đai, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội,… góp phần hoàn thiện các điều kiện để Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2026 và của cả nhiệm kỳ". 

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Khu công nghiệp Quảng Ninh giải bài toán cũ, đón dự án mới

VOV.VN - Nửa đầu năm 2026, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng của Quảng Ninh, dự án tỷ đô liên tục đổ về. Để giữ được đà tăng trưởng, Quảng Ninh đang chạy đua với chính mình để giải xong bài toán không mới: mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

 

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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