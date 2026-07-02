Mở lối cho nuôi biển công nghiệp bền vững ở Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh)



Nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, Đặc khu Cô Tô được thiên nhiên ưu ái với hơn 70 hòn đảo lớn nhỏ, những bãi cát trắng hoang sơ và làn nước trong xanh hiếm nơi nào có được. Nằm gần các ngư trường lớn, vùng đảo tiền tiêu luôn gắn chặt với các ngành kinh tế biển, 6 tháng đầu năm 2026, bên cạnh du lịch là điểm sáng, thủy sản vẫn giữ vai trò trụ cột với tổng sản lượng ước đạt hơn 3.900 tấn, nhưng sản lượng nuôi trồng mới chỉ chiếm khoảng 7%, khiêm tốn so với gần 3.600 tấn từ khai thác. Khoảng cách này cho thấy Cô Tô còn dư địa rất lớn để phát triển nghề nuôi biển, thay vì chỉ phụ thuộc vào những chuyến tàu ra khơi.

Quần đảo Cô Tô có ưu thế và tiềm năng cho phát triển nuôi biển công nghiệp bên cạnh nghề khai thác truyền thống

Ngày 30/6 vừa qua, dự án Khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại Đặc khu Cô Tô chính thức khởi công, đặt dấu mốc mới cho ngành nuôi biển công nghiệp và hiện đại ngoài khơi của tỉnh Quảng Ninh. Dự án được triển khai tại khu vực Hòn Ngang, cách đảo Cô Tô Con và đảo Thanh Lân khoảng 7km, trên diện tích gần 210 ha mặt nước biển với độ sâu lên tới 12m. Tổng vốn đầu tư gần 67 tỷ đồng, thời gian hoạt động dự kiến 24 năm.

Toàn bộ hệ thống lồng nuôi sử dụng 100% vật liệu nổi HDPE thân thiện với môi trường, chịu được sóng gió lớn, gồm 43 lồng tròn đường kính 23m và 200 lồng vuông kích thước 6x6m, cùng hệ thống nhà điều hành và trạm điện nổi. Khi đưa vào khai thác toàn bộ trong năm 2027, dự án dự kiến cho sản lượng trên 830 tấn/năm.



Dự án khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung tại đặc khu Cô Tô khởi công ngày 30/6

"Chúng tôi đã tìm nơi giao mặt nước để thực hiện việc nuôi biển gần 6 năm nay và Cô Tô đáp ứng được điều này. Đặc khu Cô Tô có quy hoạch không gian nuôi biển đến 5.000 ha và các thủ tục pháp lý thuận tiện. Vấn đề về môi trường nước đảm bảo, Cô Tô là một điểm đến cho nuôi biển công nghiệp với quy mô lớn", ông Nguyễn Bá Ngọc, Giám đốc Công ty CP Mực nhảy Biển Đông - chủ đầu tư dự án chia sẻ về lý do chọn Cô Tô là nơi nuôi trồng.

Không dừng lại ở việc nuôi 1 loài duy nhất, dự án áp dụng mô hình canh tác đa tầng, đa giá trị, như tầng trên trồng rong, tầng giữa nuôi mực và cá, tầng đáy nuôi các loại nhuyễn thể như ốc hương, ngao. Sản phẩm chủ lực là mực Cô Tô - loài trước đây hoàn toàn phụ thuộc vào khai thác tự nhiên, nay lần đầu được đưa vào nuôi công nghiệp, cùng với cá chim vây vàng, cá song, cá giò, rong sụn, hải sâm và thí điểm nuôi cá nóc xanh để mở rộng dư địa kinh tế.

Chuỗi liên kết của dự án được xây dựng khép kín, từ con giống, nuôi thương phẩm đến thu hoạch và tiêu thụ. Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ; người dân có thể góp vốn mua giống, mua thức ăn để cùng tham gia sản xuất mà không cần nguồn vốn lớn, đồng thời dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương.

Trứng mực đã được nuôi thử nghiệm ngay tại khu vực triển khai dự án

"Dân ta đã nuôi biển từ nhiều năm, nhưng trên cả nước rất ít các mô hình nuôi công nghiệp hiện đại, miền Bắc gần như không có. Vì vậy dự án này ở Cô Tô là dự án đầu tiên mang lại sự đột phá để bước vào kỷ nguyên canh tác biển theo phương thức công nghiệp, hiện đại và bền vững", PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam đánh giá.

Điều khác biệt của dự án là không chỉ có nuôi trồng thủy sản, còn kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm và giáo dục về nuôi biển công nghệ cao, xu hướng đang được nhiều quốc gia áp dụng để gia tăng giá trị kinh tế trên cùng một diện tích mặt biển. Trong chuỗi giá trị này, người dân địa phương không đứng ngoài cuộc, họ tham gia vào các khâu cung ứng dịch vụ trải nghiệm, hỗ trợ du khách, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch biển đảo vốn đã ghi dấu ấn với giải thưởng Du lịch bền vững ASEAN dành cho sản phẩm “Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh” hồi cuối tháng 1 năm nay.

Dự án ứng dụng công nghệ cao, hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất đến tiêu thụ kết hợp du lịch trải nghiệm

"Chúng tôi sẽ giải quyết các thủ tục hành chính nhanh nhất thuộc thẩm quyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh để giải quyết các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án", ông Nguyễn Danh Hà, Chủ tịch UBND Đặc khu Cô Tô khẳng định vai trò đồng hành của chính quyền và khẳng định, đặc khu sẽ đóng vai trò kết nối doanh nghiệp với các hợp tác xã, tổ hợp tác và cơ sở sản xuất tại địa phương để tạo thành một chuỗi hợp tác bền vững, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt về công nghệ, quy trình, chất lượng, còn người dân tham gia cung ứng lao động và các dịch vụ trải nghiệm hỗ trợ.

Dự án không chỉ mở thêm sinh kế cho người dân, từng bước xây dựng thương hiệu thủy sản Cô Tô gắn với tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, mà còn là tiền đề để Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, nuôi biển công nghiệp chiếm trên 75% sản lượng thủy sản toàn tỉnh. Từ Hòn Ngang, một hướng đi mới cho kinh tế biển xanh, bền vững đang được mở lối, không chỉ cho riêng Cô Tô mà cho cả chiến lược vươn ra biển lớn của Quảng Ninh.