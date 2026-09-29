Quảng Ninh: Thành lập thành phố là dấu mốc, không phải đích đến

Mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 được Đại hội Đảng bộ Quảng Ninh lần thứ XVI đề ra đã được hiện thực hóa ngay trong năm đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Toàn bộ quá trình, từ hoàn thiện tiêu chuẩn, xin chủ trương của Trung ương đến trình hồ sơ đề án được thực hiện trong khoảng 7 tháng. Quảng Ninh đã đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn, được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I trên toàn bộ địa giới hành chính. 99,96% hộ gia đình đồng ý khi lấy ý kiến nhân dân; 100% đại biểu HĐND tỉnh tán thành chủ trương.

Quảng Ninh cũng hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách trước ngày thành lập thành phố 1/9/2026, từ tổ chức bộ máy, con dấu, thủ tục hành chính đến hạ tầng số. Gần 12.000 chứng thư số được chuyển đổi, không ghi nhận gián đoạn trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngay sau khi thành phố chính thức hoạt động, nhiều chính sách an sinh được triển khai, có sức lan tỏa mạnh mẽ như: học sinh phổ thông được sử dụng miễn phí 1 bộ sách giáo khoa từ năm học 2026 - 2027; học sinh tại các phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu được miễn phí xe buýt đưa đón đến trường; chính sách tín dụng ưu đãi giai đoạn 2026 - 2030 được sửa đổi, bổ sung nhằm tạo việc làm, ổn định sinh kế cho người dân…

Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh yêu cầu: “Người dân phải thực sự cảm nhận được những thay đổi tích cực từ việc Quảng Ninh trở thành thành phố”.

Ông Lưu Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hạ Long, địa phương có 100% hộ dân đồng ý với đề án thành lập thành phố cho biết: “Phường Hạ Long đã chủ động chuyển đổi đồng bộ dữ liệu dân cư, đất đai để bộ máy mới vận hành liên tục, không gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Việc chuyển tiếp được thực hiện theo nguyên tắc kế thừa, không làm xáo trộn đời sống nhân dân. Đến nay, phường đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 100% người dân, hoàn thành 12 cơ sở dữ liệu y tế và lắp đặt 12 điểm đón xe buýt phục vụ học sinh”.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn như: Số liệu đề án liên quan đến nhiều ngành, địa phương nên nhiều thời điểm phải điều chỉnh, bổ sung tài liệu minh chứng. Khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn tạo áp lực cho các cơ quan tham mưu; sự phối hợp giữa một số cơ quan có lúc chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ. Việc hoàn thiện quy hoạch phân khu, xây dựng đô thị thông minh, nền tảng dữ liệu dùng chung vẫn đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực.

UBND thành phố tặng Bằng khen cho 63 tập thể, 73 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia, đóng góp vào công tác xây dựng và thành lập thành phố Quảng Ninh

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hơn là xây dựng thành phố Quảng Ninh thực sự xứng tầm với vị thế mới.

“Phải nhanh chóng chuyển trạng thái từ hoàn thành việc thành lập thành phố sang xây dựng và phát triển thành phố. Tuyệt đối không có tư tưởng cho rằng Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập thành phố, thành phố đã chính thức đi vào hoạt động thì nhiệm vụ đã hoàn thành. Thành lập thành phố là một dấu mốc, không phải đích đến”, ông Bùi Văn Khắng nêu rõ.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp, các ngành tập trung bảo đảm chính quyền thành phố và 54 xã, phường, đặc khu hoạt động thông suốt, không để thay đổi mô hình hành chính làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; nâng tầm quản trị đô thị, đẩy nhanh xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số; khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch, phát triển thành phố theo mô hình đa trung tâm; tiếp tục mở rộng chính sách an sinh, không để khoảng cách phát triển giữa đô thị với nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu quản trị của thành phố. Ông Khắng cũng nhấn mạnh, chặng đường phía trước đòi hỏi quyết tâm lớn hơn và mọi thành quả của vị thế mới cuối cùng phải được đo bằng thực chất cuộc sống của nhân dân.