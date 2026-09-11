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Quảng Ninh tháo điểm nghẽn cho nền tảng số dùng chung

Thứ Sáu, 06:11, 11/09/2026
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VOV.VN - Thành phố Quảng Ninh xác định nguyên tắc “một hệ thống - một dữ liệu - một dịch vụ” cho toàn bộ nền tảng số dùng chung. Chiến dịch 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số đang góp phần tháo gỡ khó khăn để sớm đạt mục tiêu quan trọng này.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quảng Ninh đã đạt được những bước tiến tích cực trong xây dựng và phát triển hệ thống nền tảng số dùng chung. Trước đây, việc ứng dụng các nền tảng số chủ yếu tập trung vào các hệ thống phục vụ quản lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính và một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoạt động độc lập. Đến nay, Thành phố đã đưa vào vận hành hiệu quả nhiều nền tảng dùng chung như: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ 2.210 thủ tục; Hệ thống giám sát, đánh giá thực hiện nhiệm vụ (bc57.quangninh.dcs.vn) để theo dõi tiến độ theo thời gian thực; các Hệ thống dùng chung trong khối Đảng. Nguyên tắc xuyên suốt là “một hệ thống - một dữ liệu - một dịch vụ”, tránh mỗi nơi đầu tư một kiểu, gây tốn kém và khó kết nối.

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Công an các địa phương tại Quảng Ninh rà soát, cập nhật dữ liệu từ người dân, như dữ liệu về phương tiện giao thông (Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh)

Tuy vậy, dữ liệu số là “mạch máu” của điều hành số và cũng đang là một “nút thắt”. Nền tảng dùng chung chỉ chạy trơn tru khi dữ liệu “sống”. Quảng Ninh đã đạt các con số ấn tượng như dữ liệu Sổ tay đảng viên điện tử đạt 92-93%; đồng bộ dữ liệu Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đạt 99%. Dữ liệu dân cư của địa phương cũng đã đạt tỷ lệ “đúng, đủ, sạch, sống” 100%. Nhưng đất đai - lĩnh vực có nhiều bên liên quan, hồ sơ phức tạp nhất thì cho đến hết tháng 8/2026 mới đồng bộ lên hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hơn 52%. 

Để xử lý dứt điểm những khoảng trống này, thành phố phát động chiến dịch 100 ngày đêm xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số (từ 20/7-10/12) với 53 nhiệm vụ cụ thể.

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Ngành giáo dục Quảng Ninh cũng đang đẩy mạnh thu thập và làm sạch dữ liệu phục vụ cho công tác chuyển đổi số và các nền tảng số dùng chung

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Quảng Ninh khẳng định điểm cốt lõi của chiến dịch là chuyển từ quản lý quy trình sang quản lý theo sản phẩm đầu ra. Toàn bộ tiến độ được số hóa và kiểm soát chặt chẽ thông qua hệ thống phần mềm giám sát tập trung: "Quảng Ninh thiết kế lại quy trình đối với những thủ tục hành chính được phê duyệt, các danh mục. Khi đã có dữ liệu rồi thì những dữ liệu đó sẽ được sử dụng để phục vụ cho người dân, cho công tác giải quyết thủ tục hành chính. Điều đó có nghĩa là những thành phần hồ sơ sẽ được cắt giảm nhiều, nhất là liên quan đến đất đai. Khi đã tạo được dữ liệu đất đai rồi sẽ tái sử dụng đưa vào các thủ tục hành chính để cắt giảm thành phần hồ sơ".

Tất cả các ngành tại địa phương đều đang tập trung rà soát, chuẩn hoá dữ liệu. Như ngành giáo dục, học bạ điện tử đang thay hồ sơ giấy, kho văn bằng - chứng chỉ số có thể tra cứu tức thời, mã định danh người học gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua VNeID, và hồ sơ học tập suốt đời cho mỗi công dân. Dữ liệu phải qua 5 bước, thu thập - rà soát - đối chiếu - làm sạch - đồng bộ lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh cho biết: "Sở sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và đặc biệt là gắn từng nhiệm vụ, từng kết quả cụ thể với trách nhiệm của người đứng đầu. Ngành giáo dục sẽ tập trung rà soát, chuẩn hóa, đối soát và làm sạch dữ liệu trong toàn ngành, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung".

Cùng với lĩnh vực đất đai và giáo dục, các dữ liệu về y tế, hộ tịch, tài sản công... cũng đang được cập nhật, kết nối. Gỡ “nút thắt” về thiếu nhân lực công nghệ thông tin, Quảng Ninh cũng đang huy động, điều chuyển nhân sự giữa các địa phương trong giai đoạn cao điểm. Năm 2026, Thành phố bố trí ngân sách cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gần 1.100 tỷ đồng, đã phân bổ gần 94%. Địa phương xác định đích cuối không phải thêm phần mềm hay dashboard, mà là khi dữ liệu đủ “sống”, người dân không còn phải nộp lại giấy tờ đã có sẵn, qua đó phát huy đúng giá trị của nền tảng số dùng chung đang được xây dựng.

 

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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