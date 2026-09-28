Quảng Ninh: Dân vận khéo bắt đầu từ những việc gần dân

Ở làng chài Hà Phong 8 hay những thôn, bản của xã Quảng La, thành phố Quảng Ninh, công tác dân vận của Đảng được bắt đầu từ những việc rất gần gũi khi cán bộ trực tiếp xuống địa bàn, nghe người dân phản ánh, cùng tháo gỡ từng vấn đề phát sinh. Qua mô hình “3 tự quản”, các buổi sinh hoạt chi bộ và vai trò của người có uy tín, nhiều vấn đề về an ninh, trật tự được phát hiện sớm, xử lý ngay từ cơ sở. Chính từ những việc gần dân ấy, sự đồng thuận được bồi đắp và bình yên trong mỗi khu dân cư được giữ gìn.

Dân vận từ những việc gần dân

Sau những ngày lênh đênh giữa biển khơi, những con tàu cá lại nối đuôi nhau trở về bến Hà Tu. Người lên bờ, người sắp xếp ngư cụ, đội trông thuyền theo dõi phương tiện ra vào... Nhịp sống tại khu bến luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi thường xuyên của Công an phường Hà Tu. Bởi chỉ một mâu thuẫn nhỏ, một phương tiện lạ hoặc dấu hiệu bất thường nếu không được phát hiện sớm cũng có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của cả khu vực.

Ông Nguyễn Việt Tý, người dân làng chài tái định cư ở phường Hà Tu cho biết, việc Công an phường xuống bến kiểm tra, trao đổi với người dân đã trở thành hoạt động quen thuộc. Lực lượng công an kiểm tra thuyền bè ra vào bến, đồng thời phối hợp với người dân để giữ gìn an ninh trật tự.

Sau những ngày lênh đênh giữa biển khơi, những con tàu cá lại nối đuôi nhau trở về bến Hà Tu. Nhịp sống tại bến luôn nhận được sự quan tâm, thẽo dõi thường xuyên của Công an phường Hà Tu

Từ ngày 12/1/2026, mô hình dân vận khéo vận động Nhân dân làng chài tái định cư khu Hà Phong 8 thực hiện “3 tự quản” được triển khai với 358 hộ, 2.081 nhân khẩu. Ba nội dung gồm tự quản về an ninh, trật tự; tự quản con em trong gia đình; tự quản vệ sinh, bảo vệ môi trường. Mỗi hộ không chỉ giữ gìn tài sản của mình mà còn phối hợp trông coi tàu, thuyền, nhắc nhở con em và báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Sự phối hợp ấy được bắt đầu từ những buổi giao ban hằng ngày của Công an phường. Thông tin từ cảnh sát khu vực, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân được tổng hợp theo từng tuyến, từng khu phố. Sau giao ban, cán bộ được phân công xuống địa bàn, dự sinh hoạt khu dân cư, gặp gỡ các hộ và xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền. Vì thế, việc bám địa bàn không dừng ở tuần tra mà còn là duy trì một kênh trao đổi thường xuyên với người dân.

Trung tá Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng Công an phường Hà Tu cho biết, địa bàn làng chài và khu vực tàu, thuyền được đơn vị bố trí lực lượng theo dõi thường xuyên.

“Chuyển trạng thái từ Công an cấp tỉnh lên Công an thành phố, chúng tôi xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Lực lượng Công an phường đã chủ động nắm tình hình, phân công lực lượng, đặc biệt đối với khu vực làng chài và tàu, thuyền của bà con”, Trung tá Nguyễn Thành Công khẳng định.

Bám địa bàn, bảm đảm an ninh trật tự

Bám địa bàn cũng giúp lực lượng Công an hiểu rõ hơn hoàn cảnh của từng gia đình. Trước năm học mới, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an phường đến thăm, tặng quà cho trẻ em được đơn vị nhận đỡ đầu. Hoạt động này không trực tiếp xử lý một vụ việc an ninh, nhưng tạo thêm sự gần gũi để người dân sẵn sàng trao đổi khi gia đình hoặc khu dân cư có vấn đề cần hỗ trợ.

Khi người dân chủ động tham gia và lực lượng Công an duy trì sự hiện diện thường xuyên, kết hợp công tác dân vận, mỗi khu dân cư có thêm khả năng tự phòng ngừa, tự phát hiện và cùng xử lý những nguy cơ ngay tại địa bàn

Tại xã Quảng La, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở nhiều thôn, bản. Địa bàn rộng, phong tục và điều kiện sinh hoạt khác nhau khiến việc tuyên truyền chỉ qua các cuộc họp tập trung khó có thể bao quát hết. Ở đây, người có uy tín trở thành cầu nối giúp lực lượng Công an hiểu hơn tâm tư của người dân và chuyển tải quy định pháp luật bằng cách gần gũi, dễ tiếp nhận. Ông Lương Văn Vĩnh, người có uy tín ở thôn Dân Chủ, vừa tham gia công việc của thôn, vừa thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với bà con. Những phản ánh từ đời sống hằng ngày, những băn khoăn trước một chủ trương mới hoặc dấu hiệu bất thường trong khu dân cư được ông ghi nhận, trao đổi lại với chính quyền và lực lượng Công an. Ở chiều ngược lại, các nội dung cần tuyên truyền cũng được người có uy tín giải thích bằng lời nói và cách diễn đạt quen thuộc với bà con.

Công an xã Quảng La lồng ghép nội dung bảo đảm an ninh, trật tự trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn và gặp gỡ người dân. Cách làm này giúp lực lượng chức năng vừa tuyên truyền pháp luật, vừa nghe lại những vấn đề đang phát sinh tại từng địa bàn.

Trung tá Hà Quang Tân, Phó Trưởng Công an xã Quảng La nói: “Chúng tôi tổ chức tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Bên cạnh tuyên truyền, chúng tôi nắm tình hình trong Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, hằng quý và các cuộc họp thôn, khu dân cư”.

Qua mô hình “3 tự quản”, các buổi sinh hoạt chi bộ và vai trò của người có uy tín, nhiều vấn đề về an ninh, trật tự được phát hiện sớm, xử lý ngay từ cơ sở. Chính từ những việc gần dân ấy, sự đồng thuận được bồi đắp và bình yên trong mỗi khu dân cư được giữ gìn

Hai địa bàn có điều kiện khác nhau nhưng cùng cho thấy hiệu quả của một cách làm khi thông tin phải được trao đổi từ những người sống ngay trong khu dân cư. Bình yên ở cơ sở vì thế được tạo nên từ những việc có thể nhìn thấy và kiểm chứng. Khi người dân chủ động tham gia và lực lượng Công an duy trì sự hiện diện thường xuyên, mỗi khu dân cư có thêm khả năng tự phòng ngừa, tự phát hiện và cùng xử lý những nguy cơ ngay tại địa bàn.