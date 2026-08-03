Quảng Trị điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các ban quản lý dự án

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị có các quyết định điều động, bổ nhiệm 8 cán bộ chủ chốt, trong đó có các Ban Quản lý dự án thuộc UBND tỉnh Quảng Trị, đáp ứng nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới .

Cụ thể, ông Lê Anh Đức, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc Sở Xây dựng Quảng Trị, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thuộc UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Ông Võ Phong Luân và ông Trương Hữu Hiếu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật thuộc UBND tỉnh Quảng Trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cũng quyết định ông Mai Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuyên Hóa; điều động, bổ nhiệm ông Mai Văn Minh giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Môi trường thuộc UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Đinh Khánh Hậu, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Môi trường thuộc UBND tỉnh Quảng Trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành quyết định điều động, chỉ định ông Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.