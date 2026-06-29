Quảng Trị áp dụng KPI để đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ



Sáng nay (29/6), Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị lần thứ 4 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026. Thông tin tại hội nghị cho biết, sắp tới tỉnh này thực hiện bộ công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực. Tổng thu trên địa bàn khoảng 6.895 tỷ đồng, đạt 54,6% so với dự toán Trung ương giao; Giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết 30/6/2026 đạt trên 35% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Toàn tỉnh thu hút 28 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 22.379 tỷ đồng và 3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 148 triệu USD.

Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các quy hoạch đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp. Tỉnh đã tập trung tháo gỡ vướng mắc thúc đẩy các dự án động lực như: Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, khu bến cảng Mỹ Thủy, Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, các khu công nghiệp, Quốc lộ 15D, đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, cùng nhiều dự án hạ tầng giao thông, năng lượng quan trọng khác.

Tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai bộ công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị

Về công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Quảng Trị và cấp ủy các cấp tập trung quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Tỉnh cũng bổ sung, hoàn thiện các chương trình hành động, quy chế làm việc để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Tỉnh sẽ thực hiện bộ công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh.

“Bây giờ chúng ta đang ở bước là kiểm điểm, đánh giá, xếp loại quý II này. Thì tất cả các cái nhiệm vụ đã được lượng hóa cho các đồng chí cũng sẽ được đưa vào trong kết quả đánh giá, thì chúng ta sẽ xem xét trên nền tảng đó. Tức là đã được cơ bản lượng hóa các nhiệm vụ, và rõ ràng với các chỉ số quan trọng mà được đánh giá, được thể hiện, được chỉ đạo nếu thực hiện không tốt thì sẽ được phản ánh trong việc đánh giá xếp loại”, ông Phương nói.