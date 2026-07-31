Đại tá Đậu Thanh Quang giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sơn La

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Đại tá Sa Minh Nghĩa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; Đại tá Đậu Thanh Quang Trưởng phòng Tổ chức, Cục Chính trị, Quân khu 2 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La.

Quang cảnh Hội nghị.

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La chúc mừng Đại tá Sa Minh Nghĩa và Đại tá Đậu Thanh Quang đã được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm chức vụ mới. Đồng thời, nhấn mạnh trên cương vị mới, Đại tá Đậu Thanh Quang sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết trong nội bộ, cùng tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La phát huy sức mạnh tập thể, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 2, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu tại Hội nghị.

Đại tá Sa Minh Nghĩa và Đại tá Đậu Thanh Quang ký kết bàn giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chúc mừng Đại tá Sa Minh Nghĩa và Đại tá Đậu Thanh Quang đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý tốt tư tưởng, kỷ luật bộ đội, không ngừng phấn đấu, cùng với tập thể Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đậu Thanh Quang, Trưởng phòng Tổ chức, Cục Chính trị, Quân khu 2 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La.

Tại hội nghị, Đại tá Sa Minh Nghĩa và Đại tá Đậu Thanh Quang đã tiến hành ký kết bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La.