Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Đức Tâm làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể, tại Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 31/7/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Đức Tâm - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Tiểu sử tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Đức Tâm sinh năm 1981, quê tỉnh Hưng Yên, là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có trình độ thạc sĩ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, có 23 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính); đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng như: Phó Cục trưởng tại Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 10/2024). Đến 25/7/2026, ông được điều động, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, ngày 31/7/2026, Thủ tướng Chính phủ cũng ký Quyết định số 1470/QĐ-TTg phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Hoàng Giang.