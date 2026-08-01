English
/ TỔ CHỨC NHÂN SỰ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Đức Tâm làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Thứ Bảy, 16:39, 01/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể, tại Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 31/7/2026, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

thu tuong phe chuan ong nguyen Duc tam lam chu tich ubnd tinh quang ngai hinh anh 1
Ông Nguyễn Đức Tâm - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Tiểu sử tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Đức Tâm sinh năm 1981, quê tỉnh Hưng Yên, là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có trình độ thạc sĩ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, có 23 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính); đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng như: Phó Cục trưởng tại Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 10/2024). Đến 25/7/2026, ông được điều động, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, ngày 31/7/2026, Thủ tướng Chính phủ cũng ký Quyết định số 1470/QĐ-TTg phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Hoàng Giang.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng phê chuẩn ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Thủ tướng phê chuẩn ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1429/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thủ tướng phê chuẩn ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Thủ tướng phê chuẩn ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1429/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2807/QĐ-TTg ngày 26/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2807/QĐ-TTg ngày 26/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia.

Quy định mới về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập
Quy định mới về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28/7/2026 quy định tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định mới về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định mới về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28/7/2026 quy định tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội