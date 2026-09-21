Quảng Trị rà soát xã, phường, đặc khu để có phân cấp phù hợp

Thực hiện quy định của Trung ương, Đảng ủy xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị đã rà soát, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với đơn vị dân cư, cơ quan, đơn vị và cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Qua sắp xếp, số đầu mối tổ chức đảng giảm từ 60 xuống 38, gắn với sắp xếp đơn vị dân cư, cơ sở giáo dục và tổ chức bộ máy của xã.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm việc, khảo sát về kết quả vận hành mô hình chính truyền địa phương 2 cấp tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị

Đoàn khảo sát ghi nhận, xã Nam Trạch đã triển khai Kết luận 76 của Trung ương khóa XIV về mô hình tổng thể hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp và Quy định 208 về tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cũng nêu giải pháp thực hiện 8 nhóm đề xuất, kiến nghị của xã Nam Trạch.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và xã Nam Trạch tại buổi làm việc

Ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu cấp tỉnh, cấp xã phải rà soát hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở. Đối với Quy định 208 của Trung ương, xã cần theo dõi thực tế sinh hoạt của các tổ chức Đảng trong những tháng đầu, đánh giá cách thức tổ chức, địa điểm sinh hoạt và mức độ thuận lợi cho đảng viên.

Quan điểm được nhấn mạnh là ở đâu có đảng viên thì ở đó phải có tổ chức Đảng; ở đâu có tổ chức Đảng thì phải sinh hoạt theo Điều lệ Đảng, đồng thời kết hợp với chuyển đổi số.

Quang cảnh buổi làm việc

Phân cấp phải đi cùng nhiệm vụ, nhân lực, ngân sách và chuyển đổi số. Với 1.233 nhiệm vụ ở xã Nam Trạch, cần rà soát xem thủ tục đã được gắn với từng nhiệm vụ chưa; nhân lực và ngân sách có tương ứng với nhiệm vụ không; chuyển đổi số đã gắn với thủ tục, dịch vụ công trực tuyến chưa; việc gì xã tự giải quyết, việc gì phải xin ý kiến cấp tỉnh; những thủ tục nào không phát sinh hoặc người dân phải đi nơi khác thực hiện.

Trên cơ sở đó, xã cần định vị lại vị trí việc làm và biên chế, thay vì chỉ nhìn vào con số cơ học, phải xác định rõ nơi thừa, nơi thiếu, thiếu về số lượng hay thiếu về chuyên môn, từ đó quyết định điều chuyển, đào tạo hoặc tập huấn.

Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi rà soát nhiệm vụ, nhân lực và chuyển đổi số, tỉnh cần tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Trung ương thành các nghị quyết, quy định phù hợp với địa phương cho 4 khối: Đảng, Hội đồng Nhân dân, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc. Qua đó hình thành bộ máy, nhiệm vụ và biên chế phù hợp, hướng đến phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ngân sách chi thường xuyên cần tính toán nguồn lực đầu tư, xác định đầu tư chiến lược và đầu tư ngắn hạn, tạo diện mạo phát triển mới cho xã; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Ông Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Về nhiệm vụ chuyển đổi số, hiện nay xã Nam Trạch chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo định hướng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Quy định 204 của Trung ương. Khó khăn chủ yếu do thiếu thiết bị, cán bộ chưa được tập huấn đầy đủ để sử dụng các công cụ số, các dịch vụ công triển khai chưa rõ, chưa xác định được chính xác khâu nào đang gây tắc nghẽn do thiếu công cụ phục vụ chuyển đổi số.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, nhiệm vụ đặt ra là yêu cầu rà soát lại toàn bộ bộ máy cấp xã sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, từ các nhiệm vụ đến thủ tục, nguồn nhân lực, biên chế, ngân sách, chuyển đổi số, vị trí việc làm đến đánh giá cán bộ. Mục tiêu cuối cùng là bộ máy phải thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp và kiến tạo phát triển địa phương.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tỉnh Quảng Trị rà soát lại tổng thể 78 xã phường,

“Tôi đề nghị tỉnh Quảng Trị rà soát lại tổng thể trên địa bàn gồm có 78 xã, phường, đặc khu, có những xã phường vừa là đồng bằng, vừa là miền núi vừa là đô thị. Trong các vùng ấy chia ra rất cụ thể để các cấu trúc bên trong liên quan. Trên cơ sở phân cấp phân quyền của Trung ương thì tỉnh điều tiết để phân cấp dứt khoát theo từng nhóm. Nếu từng xã ổn định phát triển thì tỉnh sẽ ổn định phát triển”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.