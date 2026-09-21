Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Tại hội nghị công bố quyết định, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025- 2030.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Bùi Hoàng Phương.

Ông Bùi Hoàng Phương cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983; quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Thạc sỹ Công nghệ thông tin, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Bùi Hoàng Phương

Ông Bùi Hoàng Phương từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Bùi Hoàng Phương được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.