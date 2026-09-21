Ông Vương Quốc Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026- 2031 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Vương Quốc Tuấn

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và bày tỏ tin tưởng ông Vương Quốc Tuấn cùng tập thể lãnh đạo, nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh sẽ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh ngày 3/10/1977, quê quán tỉnh Bắc Ninh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Đại học chuyên ngành Quản lý xã hội.

Ông Vương Quốc Tuấn từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh; Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 11/2025, Bộ Chính trị quyết định ông Vương Quốc Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 17/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026.