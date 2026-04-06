Quốc hội bầu ông Lâm Văn Mẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

Thứ Hai, 14:00, 06/04/2026
VOV.VN - Ngày 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lâm Văn Mẫn sinh ngày: 10/12/1970; Quê quán: TP Cần Thơ; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học chuyên ngành Tài chính, Đại học chuyên ngành Luật.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1993 - 8/1994: Chuyên viên Ban Tài chính - Quản trị Tỉnh ủy Sóc Trăng.

9/1994 - 5/2006: Kế toán trưởng Công ty Khách sạn Khánh Hưng; Chi ủy viên Chi bộ; Bí thư Chi đoàn Công ty, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn bộ Dân Chính Đảng.

6/2006 - 12/2008: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp nghiên cứu, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng.

1/2009 - 7/2010: Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

- 8/2010 - 12/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

1/2011 - 9/2012: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016.

- 9/2012 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016.

10/2015 - 12/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016.

1/2016 - 1/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021.

- 2/2020 - 10/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021.

- 10/2020 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021.

1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021.

7/2021 - 6/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Đoàn ĐBQH; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

- 26/6/2025: Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

- 1/7/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

7/2025: Tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Quyết định số 2200-QĐNS/TW của Bộ Chính trị).

22/07/2025: Được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Hội đồng Dân tộc nhiệm kỳ 2025-2030.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

6/4/2026: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu nhậm chức: Nói đi đôi với làm, quyết liệt hành động

VOV.VN - Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Ông Trần Thanh Mẫn đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI
Ông Trần Thanh Mẫn đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn vừa được Quốc hội khóa XVI tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Thanh Mẫn đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Ông Trần Thanh Mẫn đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn vừa được Quốc hội khóa XVI tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ nhiệm kỳ mới.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn
Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn

VOV.VN - Sáng 6/4, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ nhất. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn

VOV.VN - Sáng 6/4, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ nhất. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Ngay sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ theo quy định và phát biểu nhậm chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Ngay sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ theo quy định và phát biểu nhậm chức.

