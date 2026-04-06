Quốc hội bầu ông Lâm Văn Mẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc
VOV.VN - Ngày 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Lâm Văn Mẫn sinh ngày: 10/12/1970; Quê quán: TP Cần Thơ; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học chuyên ngành Tài chính, Đại học chuyên ngành Luật.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
- 9/1993 - 8/1994: Chuyên viên Ban Tài chính - Quản trị Tỉnh ủy Sóc Trăng.
- 9/1994 - 5/2006: Kế toán trưởng Công ty Khách sạn Khánh Hưng; Chi ủy viên Chi bộ; Bí thư Chi đoàn Công ty, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn bộ Dân Chính Đảng.
- 6/2006 - 12/2008: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp nghiên cứu, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng.
- 1/2009 - 7/2010: Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
- 8/2010 - 12/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
- 1/2011 - 9/2012: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016.
- 9/2012 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016.
- 10/2015 - 12/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016.
- 1/2016 - 1/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021.
- 2/2020 - 10/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021.
- 10/2020 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021.
- 1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021.
- 7/2021 - 6/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Đoàn ĐBQH; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
- 26/6/2025: Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.
- 1/7/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.
- 7/2025: Tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Quyết định số 2200-QĐNS/TW của Bộ Chính trị).
- 22/07/2025: Được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Hội đồng Dân tộc nhiệm kỳ 2025-2030.
- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.
- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
- 6/4/2026: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.