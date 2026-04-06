Quốc hội bầu ông Lâm Văn Mẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

Ông Lâm Văn Mẫn sinh ngày: 10/12/1970; Quê quán: TP Cần Thơ; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học chuyên ngành Tài chính, Đại học chuyên ngành Luật.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1993 - 8/1994: Chuyên viên Ban Tài chính - Quản trị Tỉnh ủy Sóc Trăng.

- 9/1994 - 5/2006: Kế toán trưởng Công ty Khách sạn Khánh Hưng; Chi ủy viên Chi bộ; Bí thư Chi đoàn Công ty, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn bộ Dân Chính Đảng.

- 6/2006 - 12/2008: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp nghiên cứu, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng.

- 1/2009 - 7/2010: Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

- 8/2010 - 12/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

- 1/2011 - 9/2012: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016.

- 9/2012 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016.

- 10/2015 - 12/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016.

- 1/2016 - 1/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021.

- 2/2020 - 10/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021.

- 10/2020 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021.

- 1/2021 - 6/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021.

- 7/2021 - 6/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Đoàn ĐBQH; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

- 26/6/2025: Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

- 1/7/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 7/2025: Tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Quyết định số 2200-QĐNS/TW của Bộ Chính trị).

- 22/07/2025: Được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Hội đồng Dân tộc nhiệm kỳ 2025-2030.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 6/4/2026: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.