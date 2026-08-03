Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Theo đó, cuối giờ sáng 3/8, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình để nhận nhiệm vụ khác (ông Đỗ Thanh Bình đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030 - PV).

Sau khi tiến hành các bước theo quy trình, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm với 477/478 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tiến Hải được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Ảnh: Quốc hội

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải được thông qua với 483/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh ngày 31/8/1965, quê quán tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, thạc sĩ quản lý hành chính công. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Từ năm 2000 đến 2005, ông Nguyễn Tiến Hải từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Cà Mau: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau.

Tiếp đó, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang (mới); Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 20/7/2026 về việc giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.