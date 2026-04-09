Quốc hội thảo luận KT-XH: Tin tưởng cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, chiều nay 9/4, đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Đại biểu Đinh Thị Phương Lan (đoàn Quảng Ngãi) cho rằng báo cáo do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng báo cáo trước Quốc hội xác định rõ nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ nặng nề, thời điểm rõ ràng và tin tưởng Chính phủ sẽ điều hành, thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra với kỳ vọng đạt tăng trưởng 2 con số.

Góp ý về đầu tư công trung hạn, nữ đại biểu đồng tình mục tiêu đặt ra chiếm 20-22% tổng chi đầu tư phát triển và chi đầu tư phát triển khoảng 40%. Đây là định hướng rất quan trọng và cao hơn so với giai đoạn trước đây, thể hiện ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, Chính phủ cần có nguyên tắc phân bổ theo hướng ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo ở vùng khó khăn, địa bàn chưa cân đối được ngân sách vì những nơi này khả năng huy động vốn xã hội chưa cao.

Về định hướng đầu tư công theo ngành, lĩnh vực, bà Phương Lan đồng tình với báo cáo của Chính phủ, song đề nghị rà soát, bổ sung hạ tầng công nghiệp, năng lượng trọng yếu. Cùng với đó tiếp tục đầu tư cho các tuyến cao tốc còn dở dang, rà soát tuyến kết nối tạo hành lang kinh tế Đông – Tây; có chính sách vượt trội cho đặc khu để thực hiện các quyền hạn được giao theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) cũng đánh giá báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng trình bày trước Quốc hội rất đầy đủ, thể hiện sự quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Mục tiêu và yêu cầu rất cao, thời gian thực hiện rất ngắn, trong bối cảnh đảm bảo tăng trưởng kinh tế 2 con số gắn với bền vững, xanh, nâng cao đời sống của người dân… là mục tiêu kép rất khó. Tuy nhiên, vị đại biểu này cũng phân tích nhiều thuận lợi khi có hàng loạt nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị. Điểm mấu chốt để tháo gỡ điểm nghẽn và tăng tốc là thể chế thì đã có cơ sở quan trọng.

“Tôi đồng tình với các giải pháp Chính phủ đưa ra và cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ ngay khi sau tiếp nhận nhiệm vụ”, ông Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ.

Góp ý trực tiếp vào một số vấn đề cụ thể, đại biểu cho rằng báo cáo nêu kết quả tăng trưởng nổi bật, nhưng muốn tạo đà cho cả nhiệm kỳ thì cần đánh giá rõ chất lượng tăng trưởng của từng con số, qua đó xây dựng kịch bản trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Hay như các động lực chính thì cần ưu tiên đồng lực nào, nếu cứ dàn hàng ngang các giải pháp và nhiệm vụ thì có thể gặp khó khăn. Động lực kinh tế số, bán dẫn, AI đóng góp mức độ nào, lộ trình ra sao, rồi các trụ cột lớn về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, theo đại biểu, cũng cần đánh giá rõ hơn.

Một vấn đề khác, việc cải cách thủ tục hành chính để cắt giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, tạo động lực tăng trưởng là cần thiết, nhưng theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, phải đồng hành với cải cách trách nhiệm thực thi, khi đó mới chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển” và mới có tính khả thi cao.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu thảo luận tại tổ, chiều 9/4. Ảnh: Nhật Bắc

Bên cạnh đó, báo cáo cần đánh giá kỹ hơn các rủi ro, vì nếu không phân tích đầy đủ, toàn diện về yếu tố, mô hình tăng trưởng thì rất khó tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo. Như FDI, xuất nhập khẩu tăng cao là điểm sáng, nhưng trăng trưởng lệ thuộc bên ngoài thì dễ tổn tương trước rào cản thương mại và điều chỉnh chính sách của các nước lớn...

Liên quan đến thị trường bất động sản – có sự sự lan tỏa rất lớn tới tín dụng, việc làm và thu ngân sách địa phương, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng Chính phủ trên số liệu đã có cần phân loại danh mục xem những tồn tại vướng mắc ở đâu: giá đất, giải phóng mặt bằng, tín dụng hay chính năng lực của doanh nghiệp.

“Nên chăng dự án lớn đang giao cho doanh nghiệp không đủ năng lực thì có cân nhắc thu hồi dự án bị nhiều lần nhắc nhở mà không đạt để giao cho doanh nghiệp có năng lực lớn đảm đương hay không?” – ông Sơn đặt vấn đề.

Điều mà vị đại biểu này băn khoăn là mục tiêu tăng trưởng 2 con số đi theo đó là vấn đề năng lượng. Chính phủ cần nghiên cứu thêm các nhóm giải pháp, trong đó ưu tiên đảm bảo nguồn điện, tiết kiệm điện cũng như phát triển điện gió, năng lượng mặt trời và dự trữ chiến lược…