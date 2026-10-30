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Quốc hội thảo luận tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

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VOV.VN - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội dành 1 ngày làm việc (chiều 30/10 và sáng 31/10/2026) để thảo luận hội trường về tình hình kinh tế - xã hội.

Quốc hội thảo luận hội trường về:

+ Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

+ Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027.

+ Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

+ Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

- Thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tăng trưởng cao, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ

Báo cáo trước Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 ngày 17/10/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, năm 2026, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. GDP quý III tăng 9,95%, tính chung 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới.

Thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng, tăng 14%; các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí hỗ trợ khoảng 360 nghìn tỷ đồng. Nợ công ước khoảng 33-34% GDP, bội chi ngân sách khoảng 4,1% GDP, trong giới hạn an toàn. Lãi suất cho vay đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên giảm từ 1,5% đến 2%.

Thị trường chứng khoán lần đầu tiên được nâng hạng; Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ “Ổn định” lên “Tích cực”. Trước áp lực giá dầu và nhiều mặt hàng tăng cao, Chính phủ triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điều hành giá và cung ứng điện hợp lý. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%.

Chính phủ tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW. Cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả nổi bật, giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch được hoàn thành.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ; chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành thông suốt. Hạ tầng chiến lược tiếp tục được đầu tư, mở rộng không gian phát triển. 

Đến hết tháng 9/2026, có 4.688 dự án tồn đọng đã được xử lý và có phương án xử lý, với tổng diện tích gần 196.000ha, tổng mức đầu tư trên 3,2 triệu tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh tiếp tục được quan tâm. Trợ cấp, phụ cấp tăng 8%; từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng 8%, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%...

Chính phủ xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Mục tiêu tổng quát là tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

VOV.VN
Tag: VOV Quốc hội Kỳ họp thứ 2 kinh tế tăng trưởng
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