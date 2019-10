“Đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc“

Đề cập công tác phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh chính trị, chủ quyền lãnh thổ tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội vào 22/10, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò (đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang) cho biết, trong công tác phòng chống tội phạm, thời gian qua, lực lượng công an, biên phòng, cảnh sát biển… theo chức năng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành tốt công việc. Các vụ việc, vụ án xảy ra đều được điều tra khám phá rất nhanh, truy bắt được tội phạm.

Tuy nhiên, vấn đề nổi lên là nhóm đối tượng trong nước và nước ngoài hoạt động tuyên truyền sai lệch, đưa thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội đang ngày càng nhiều, song kết quả xử lý, kiểm soát của chúng ta còn hạn chế.

Đại biểu Sùng Thìn Cò - đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang.

Ông đề nghị Chính phủ phải chỉ đạo để xử lý quyết liệt hơn tình trạng vi phạm này, nếu không, các thông tin xấu độc tràn ngập trên mạng, khiến người đọc không biết tin nào là thật, tin nào là giả, ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của người dân với Đảng, Nhà nước.

Để giải quyết vấn đề trên, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò cho rằng, công tác tuyên truyền để đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, nhất là các tin xấu độc chống phá chế độ phải được đẩy mạnh hơn và sát với thực tế hơn.

Đặc biệt, liên quan tới vấn đề chủ quyền lãnh thổ biên giới, chủ quyền lãnh hải biển đảo, cần phải tiếp tục kết hợp đấu tranh trên thực địa và ngoại giao, song phương và đa phương, vừa hợp tác vừa đấu tranh để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển.

“Chúng ta cũng phải chỉ rõ những đối tượng có lời nói, hành vi mang tính kích động, nói xấu, kể cả cán bộ đang công tác cũng như đã nghỉ hưu, không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá” – đại biểu đoàn Hà Giang nói và đề nghị Chính phủ đầu tư thêm các tuyến đường tuần tra biên giới, nhất là tuyến đường tuần tra biên giới Việt – Trung hiện còn khó khăn.

Theo ông, việc đầu tư các tuyến đường này không chỉ phục vụ cho nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, quản lý biên giới mà còn phục vụ việc phát triển kinh tế- xã hội ở vùng biên./.

Báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH năm 2019 cho thấy, quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng và củng cố nền quốc phòng toàn dân. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn kịp thời các hoạt động, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Quyết liệt đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; triệt phá nhiều vụ án ma túy, đánh bạc lớn.../.

