ĐBQH: Chỉ ưu tiên phát triển xe bus thì không giải quyết được tắc đường

Chỉ ưu tiên xe bus đô thị không giải quyết được vấn đề tắc đường

Theo đại biểu Nguyễn Hải Dũng, Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định, Luật Đường bộ ưu tiên xe bus, nhưng sự phát triển mạnh của các đô thị hiện nay không chỉ nên ưu tiên vận tải hành khách công cộng bằng xe bus để giảm ùn tắc giao thông mà phải nhìn rộng hơn, xa hơn là kết hợp với các loại hình vận tải hành khách công cộng khác như tàu điện ngầm, tàu điện trên cao.

Đại biểu Dũng cho rằng, xu hướng giao thông đô thị hiện đại cần cân đối tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, không nên đặt vấn đề chỉ ưu tiên xe bus đô thị bởi bản thân loại hình này không giải quyết được vấn đề tắc đường, vận tải hành khách.

Đại biểu Nguyễn Hải Dũng, Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định

"Nếu xe bus được ưu tiên thì vẫn ùn tắc vì xung đột xe cá nhân. Nếu không xây dựng giao thông đô thị nhiều tầng, nhiều loại phương tiện mà chỉ duy nhất sử dụng mặt đường cho các loại hình xe hỗn hợp, trong đó có xe bus, thì sẽ không giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông đô thị hiện nay", đại biểu Nguyễn Hải Dũng nêu.

Đại biểu nhấn mạnh, không nên đặt vấn đề ưu tiên sử dụng xe bus tại đô thị mà cần hướng đến ưu tiên phương tiện tàu điện ngầm, tàu điện trên cao để giải quyết bài toán nhức nhối về tắc đường, kẹt xe tại giao thông đô thị hiện nay.

Đối với quy định về vận tải xe bus chuyên chở học sinh tiểu học, mầm non, đại biểu Dũng cho biết, tại dự thảo Luật Đường bộ quy định người lái xe chở học sinh mầm non, tiểu học phải có 2 năm kinh nghiệm, nhưng Luật Trật tự an toàn đường bộ, chỉ quy định là người quản lý, trường hợp xe trên 24 chỗ phải có 2 người quản lý.

Đại biểu đoàn Nam Định cho rằng, trên 1 xe có hai luật quản lý gây khó khăn, vướng mắc trong thực thi, thực hiện, gây phiền phức cho người kinh doanh vận tải, nhà trường. Nên dồn vào 1 luật, đưa thâm niên người lái xe vào Luật Trật tự an toàn đường bộ.

Cùng quan điểm với đại biểu Dũng, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương cũng cho rằng, dự thảo Luật Đường bộ chỉ ưu tiên phát triển giao thông công cộng bằng xe bus là chưa phù hợp, nên quy định chúng là ưu tiên phát triển giao thông công cộng chung - khối lớn nhằm đảm bảo bao quát hơn.

Theo đại biểu Sơn: "Giao thông khối lớn là thuật ngữ chuyên ngành gồm đường tàu điện trên cao, tàu điện ngầm, đường sắt 1 ray dẫn hướng, đường bus nhanh - BRT".

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương

Về quỹ đất giao thông đô thị, đại biểu Sơn đề nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có quy hoạch hệ thống giao thông ngầm để đảm bảo quy hoạch các công trình ngầm đang phát triển mạnh ở các đô thị, trong đó đặc biệt mô hình TOD (đô thị gắn kết với giao thông công cộng), công trình ngầm bao gồm tàu điện ngầm, trung tâm thương mại ngầm và dịch vụ ngầm… để đảm bảo quy hoạch tầm nhìn dài hạn.

Theo đại biểu Sơn, bên cạnh ưu tiên các loại hình vận tải công cộng cần tính đến gắn với lộ trình hạn chế phương tiện xe cá nhân để tiết giảm tình trạng ách tắc giao thông kéo dài ở các đô thị lớn.

Cần có quy định riêng để quản lý chặt chẽ hoạt động đưa đón học sinh

Tham gia góp ý tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương cho rằng, việc tách riêng Luật Đường bộ để tập trung quy định các vấn đề về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và vận tải đường bộ là cần thiết. Cơ quan soạn thảo đã cố gắng phân định một cách hợp lý nhất các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, nữ đại biểu cho rằng, còn một số quy định đang được quy định đồng thời ở hai luật, gây bất tiện cho người dân trong quá trình áp dụng, thực thi luật. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để đảm bảo quy định không bỏ sót, nhưng cũng không trùng lặp, dễ áp dụng.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương

Góp ý về hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô, đại biểu Thoa cho rằng, việc pháp luật có quy định riêng để quản lý chặt chẽ hoạt động đưa đón học sinh đi lại giữa nơi ở và nơi học tập, hoặc tham gia các hoạt động khác của nhà trường là rất cần thiết.

“Trẻ em là đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, thực tiễn đã xảy ra không ít các vụ tai nạn đáng tiếc, nhất là liên quan đến việc đưa đón học sinh”, bà Thoa nói.

Đánh giá cao sự cố gắng của cơ quan soạn thảo khi cùng quy định về nội dung này ở cả 2 luật mà không trùng nhau, tuy vậy, nữ đại biểu cho rằng, các nội dung quan trọng nhất của hoạt động này đã được quy định tại Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

Nữ đại biểu đề nghị trong dự thảo Luật Đường bộ chỉ cần quy định, hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô là một trong các loại hình vận tải hành khách phải tuân thủ đầy đủ các quy định chung về vận tải hành khách.

Theo bà Thoa, hiện nay, Điều 76 của dự thảo Luật không quy định nhiều nội dung, nhưng còn dài, chủ yếu là các quy định liên quan đến bảo đảm an toàn và dẫn chiếu đến các điều khoản liên quan, trong đó còn một số quy định chưa hợp lý.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định về nguyên tắc bảo đảm cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở mọi cấp độ đều đảm bảo điều kiện tiếp cận cho người khuyết tật.