Cử tri Nghệ An kiến nghị gỡ vướng đất đai, tăng phụ cấp và hỗ trợ an sinh

Chiều 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - ông Đoàn Minh Huấn tiếp xúc cử tri xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cùng tiếp xúc cử tri có các ĐBQH: Hoàng Thị Thu Trang, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Minh Tú, Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An.

Cùng dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải; ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; bà Thái Thị An Chung, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 2

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Minh Tú, Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thông báo đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri và nhân dân xã Hưng Nguyên Nam đã bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng trước những kết quả trong lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, đồng thời, gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất.

Trong lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, theo hướng đơn giản, thuận tiện, rút ngắn thời gian giải quyết và giảm chi phí cho người dân.

Đối với giao thông, xây dựng, cử tri đề nghị quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống cầu vượt lũ tại các xóm thuộc khu vực ngoài đê. Đây là nhu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, đồng thời, giúp người dân đi lại, giao thương và ổn định sản xuất trong mùa mưa lũ. Nâng cấp các tuyến đường giao thông nội đồng, kênh mương.

Về chế độ, chính sách, cử tri kiến nghị Nhà nước xem xét hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ không chuyên trách ở xóm; điều chỉnh tăng phụ cấp cho lực lượng y tế thôn, xóm và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; bố trí chức danh phó chủ tịch hội người cao tuổi.

Cử tri cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung chế độ phụ cấp cho viên chức tại các trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã và điều chỉnh chính sách bảo hiểm y tế theo hướng bảo đảm tốt hơn quyền lợi người dân khi khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến.

Cử tri xã Hưng Nguyên Nam kiến nghị nghiên cứu xem xét bổ sung chế độ phụ cấp cho đội ngũ viên chức cấp xã

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có lộ trình phù hợp khi thay đổi quy chế tuyển sinh đại học, nhất là chính sách liên quan đến chứng chỉ IELTS, nhằm bảo đảm quyền lợi và sự ổn định trong kế hoạch học tập của học sinh.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đã trao đổi, trả lời, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri xung quanh vấn đề đơn giản hóa thủ tục đất đai, giải quyết đất tồn đọng; hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ xóm...

Thay mặt các ĐBQH, đại biểu Hoàng Thị Thu Trang cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh nghiêm túc tiếp thu kiến nghị của cử tri, tổng hợp, phân loại, báo cáo các cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - ông Đoàn Minh Huấn trả lời kiến nghị của cử tri

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự phát triển của địa phương, của tỉnh và đất nước.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp, phân loại kiến nghị theo thẩm quyền; những vấn đề thuộc cấp xã cần giải quyết kịp thời, có lộ trình và trách nhiệm cụ thể.

Những nội dung thuộc cấp tỉnh phải được rà soát, trả lời thấu đáo. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết.

Ông Đoàn Minh Huấn đề nghị địa phương đổi mới tư duy trong xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả thực chất.

Đối với nông nghiệp, cần phát huy vai trò của doanh nghiệp, tổ chức lại hợp tác xã theo mô hình mới, tăng cường liên kết sản xuất, giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đối với các hội quần chúng, cần đổi mới phương thức hoạt động, gắn với nhu cầu thiết thực của người dân, phát huy vai trò tự quản cộng đồng; trong đó, hội người cao tuổi có thể tham gia cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và hướng dẫn lao động phù hợp.

Các cử tri Nghệ An tại buổi tiếp xúc cử tri

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng gợi mở việc phát huy hương ước, quy ước trong xây dựng nếp sống văn minh, quản lý các vấn đề cộng đồng. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và bảo đảm chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

Trước đó, sáng nay, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn tiếp túc cử tri phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 20/10/2026, xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An sẽ chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri Nghệ An đến diễn đàn Quốc hội.