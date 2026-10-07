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Cử tri Đà Nẵng lo ngại quy trình xả lũ thủy điện, đề nghị làm rõ trách nhiệm

Thứ Tư, 19:52, 07/10/2026
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VOV.VN - Cử tri thành phố Đà Nẵng đề nghị rà soát quy trình vận hành, điều tiết xả lũ của các thủy điện, nhất là thời điểm mưa lũ lớn nhằm hạn chế nguy cơ ngập sâu và bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ du.

Hôm nay (7/10), Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại xã Sông Vàng và xã Đại Lộc. Bên cạnh các kiến nghị về chế độ, chính sách và an sinh xã hội, cử tri đặc biệt quan tâm đến quy trình điều tiết, xả lũ của các thủy điện.

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Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri tại xã Đại Lộc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, thủy lợi, nâng cấp hệ thống cầu và các công trình thiết yếu, tạo động lực phát triển địa phương. Cử tri cũng đề nghị bổ sung biên chế ngành giáo dục, thực hiện tốt hơn các chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng thụ hưởng.

Trong lĩnh vực y tế, một số ý kiến phản ánh những bất cập trong khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, đề nghị rà soát, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người dân, nhất là các trường hợp được hưởng mức chi trả 100%. Về lâm nghiệp, cử tri đề nghị sớm tháo gỡ vướng mắc, triển khai chủ trương trồng rừng gỗ lớn, phát triển rừng bền vững, nâng cao giá trị kinh tế từ rừng.

Cử tri xã Sông Vàng và xã Đại Lộc cũng đề xuất có cơ chế hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ thông tin, từng bước ứng dụng công nghệ số vào đời sống và thực hiện các thủ tục hành chính.

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Đại biểu và cử tri tham dự Hội nghị

Nhiều ý kiến cử tri đề nghị giải quyết các vấn đề liên quan chế độ trợ cấp đối với cựu chiến binh bị thất lạc hồ sơ, giấy tờ; hoàn thiện chế độ chính sách, phụ cấp, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố sau sắp xếp đơn vị hành chính; tăng phụ cấp, trang thiết bị và kinh phí hoạt động cho cán bộ thôn. Cử tri cũng bày tỏ lo lắng về ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm và mức học phí đại học hiện nay.

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Ông Phan Quốc Chính, ở thôn Đại Nghĩa, xã Đại Lộc đề nghị rà soát lại quy trình điều tiết, xả lũ của các thủy điện

Đáng chú ý, ông Phan Quốc Chính, ở thôn Đại Nghĩa, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát lại quy trình điều tiết, xả lũ của các thủy điện. Theo ông, đây là nỗi lo thường trực của người dân vùng hạ du trước mùa mưa lũ. “Cao điểm nhất là ngày 30/11 năm vừa rồi. Theo tôi theo dõi, ngày 25 đã có thông báo xả lũ. Tuy nhiên, do mưa lớn, trong hai ngày 25 và 26 vẫn chưa xả lũ, đến khuya ngày 27 mới bắt đầu xả. Khi đó, lượng nước xả lên tới 7.000 - 8.000 m³/giây, khiến tình trạng ngập lụt trở nên nghiêm trọng. Đây là nỗi lo thường trực của người dân Đà Lộc chúng tôi. Tôi đề nghị các phòng, ban có trách nhiệm của thành phố kiểm tra lại thủy điện này, nhất là việc thực hiện quy trình vận hành, xả lũ; đồng thời phải xác định, quy rõ trách nhiệm trong quá trình vận hành để bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ du”.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, ông Vương Quốc Thắng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ghi nhận các ý kiến của cử tri.

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Ông Vương Quốc Thắng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, các đại biểu Quốc hội trao đổi, làm rõ, tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ông Vương Quốc Thắng cho biết, những nội dung kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp thu, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết: “Chúng tôi sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến từ những điểm tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ kiến nghị các cơ quan Trung ương, thành phố và chính quyền địa phương xem xét, giải quyết triệt để những vấn đề mà bà con cử tri đã đề xuất”.

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Đà Nẵng khép kín chuỗi giám sát IUU

VOV.VN - Từ quản lý đội tàu, giám sát hành trình đến kiểm soát sản lượng và xử lý vi phạm, Đà Nẵng đang từng bước khép kín chuỗi kiểm soát IUU. Nhưng phía sau những con số tích cực vẫn còn những “khoảng hở”, đòi hỏi phải kiểm soát chặt để không một trường hợp nào lọt khỏi chuỗi giám sát.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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