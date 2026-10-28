Sửa Luật Chứng khoán: Người từng bị xử phạt có thể làm Tổng giám đốc?

Phân định tiêu chuẩn nhân sự, giữ kỷ cương thị trường

Góp ý về tiêu chuẩn đối với người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ) cho rằng cần phân biệt rõ giữa vai trò quản trị chiến lược và nhiệm vụ điều hành chuyên môn.

Theo đại biểu, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ yếu thực hiện vai trò định hướng, hoạch định chiến lược và kết nối đối tác, không trực tiếp phụ trách các nghiệp vụ giao dịch hàng ngày. Vì vậy, việc áp dụng bắt buộc chứng chỉ hành nghề chuyên môn đối với mọi chức danh đại diện theo pháp luật mà không phân biệt nhiệm vụ thực tế có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thu hút nhân sự quản trị chất lượng cao.

Đại biểu Tô Ái Vang - Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ

"Nên bắt buộc có chứng chỉ hành nghề phù hợp đối với Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) và các Phó tổng giám đốc trực tiếp phụ trách chuyên môn. Đối với người đại diện theo pháp luật không kiêm nhiệm điều hành, chỉ nên áp dụng điều kiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm năng lực quản trị mà không tạo thêm rào cản hành chính không cần thiết", đại biểu Tô Ái Vang đề xuất.

Trong khi đại biểu Tô Ái Vang đề nghị phân hóa điều kiện chứng chỉ hành nghề theo chức năng, nhiệm vụ để tránh tạo rào cản không cần thiết cho doanh nghiệp, các đại biểu khác lại lưu ý cần giữ chặt tiêu chuẩn về ý thức tuân thủ pháp luật đối với người quản lý công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Đại biểu Bùi Xuân Hải (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) bày tỏ lo ngại trước việc dự thảo Luật bỏ quy định loại trừ người từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong 6 tháng gần nhất trước khi nộp hồ sơ khỏi vị trí Tổng giám đốc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Theo đại biểu, thay đổi này có thể khiến người vừa bị xử phạt vẫn đủ điều kiện đảm nhiệm vị trí quản lý chủ chốt.

Đại biểu Bùi Xuân Hải - Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Đỗ Đức Hiển (Đoàn ĐBQH TP.HCM) và đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long) nhấn mạnh việc cắt giảm thủ tục hành chính phải đi đôi với bảo đảm kỷ cương và an toàn thị trường.

Người đứng đầu công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có ảnh hưởng trực tiếp đến quản trị, kiểm soát rủi ro và bảo vệ tài sản của nhà đầu tư. Nếu người vừa bị xử phạt vẫn được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý chủ chốt, nhà đầu tư có thể lo ngại về mức độ tuân thủ pháp luật và nguy cơ rủi ro đối với tài sản của mình, cũng như sự an toàn của thị trường chứng khoán. Vì vậy, các đại biểu kiến nghị giữ lại điều kiện này trong dự thảo Luật.

Chính sách phát triển gắn với bảo vệ người đầu tư

Thảo luận về chính sách phát triển thị trường tại Điều 6, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TP.HCM) ủng hộ chủ trương hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin và phổ biến kiến thức. Tuy nhiên, đại biểu lưu ý cần làm rõ phạm vi đối tượng được hưởng chính sách thu hút, đãi ngộ nhân lực.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TP.HCM)

Nếu áp dụng ưu đãi cho toàn bộ người lao động tại các doanh nghiệp chứng khoán sẽ thiếu công bằng với các ngành khác và chưa phù hợp với cơ chế tự chủ tuyển dụng, trả lương của doanh nghiệp. Nguồn lực ưu tiên nên tập trung cho nhân lực chất lượng cao tại các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán, đồng thời phải tính toán kỹ khả năng cân đối ngân sách.

Bổ sung thêm góc nhìn bảo vệ nhà đầu tư, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi khẳng định thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng. Muốn phát triển bền vững, cùng với việc mở rộng quy mô thì việc xây dựng môi trường đầu tư minh bạch là yếu tố sống còn. Đại biểu đề xuất bổ sung hẳn một khoản quy định cụ thể về các chính sách, biện pháp của Nhà nước nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Giải trình và làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư là định hướng xuyên suốt trong quá trình hoàn thiện thể chế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Đối với điều kiện của doanh nghiệp tham gia thị trường và niêm yết, Bộ trưởng khẳng định cần hài hòa giữa việc bảo đảm chất lượng, minh bạch báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán với việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn.

Về mối quan hệ giữa hoạt động ngân hàng và chứng khoán, cơ quan quản lý sẽ hoàn thiện các quy định đảm bảo các tổ chức hoạt động đúng tiêu chuẩn an toàn. Đối với các sản phẩm, dịch vụ mới hoặc sản phẩm thử nghiệm (Sandbox), việc triển khai sẽ gắn liền với kiểm soát rủi ro, quy định rõ phạm vi và cơ chế giám sát.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát toàn diện thị trường, trọng tâm là hoạt động phát hành và giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, đảm bảo thị trường vận hành kỷ cương, minh bạch và phát triển bền vững.