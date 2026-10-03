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Cải chính

Bộ Tài chính: Sửa Luật Chứng khoán để đáp ứng yêu cầu khi thị trường nâng hạng

Thứ Bảy, 13:13, 03/10/2026
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VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, dự kiến, Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngay trong kỳ họp tháng 10/2026 để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi thị trường chứng khoán vừa được nâng hạng.

Trưa nay (3/10), thông tin tại Họp báo Chính phủ thường kỳ về việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng: "Đây là một bước tiến được các tổ chức tài chính quốc tế công nhận, có tác dụng rất lớn cả trong ngắn hạn và dài hạn..."

Để việc phát triển thị trường chứng khoán, huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu để hoàn thiện thể chế. Dự kiến, Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngay trong kỳ họp tháng 10/2026. Việc sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi thị trường chứng khoán vừa được nâng hạng.

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Toàn cảnh Họp báo Chính phủ thường kỳ

Đồng thời, các quy định mới sẽ bám sát sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, xem xét đưa vào quy định những thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trên thị trường chứng khoán để phát triển thị trường theo xu thế chung của khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục xem xét trình Quốc hội cắt giảm một số điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ thể tham gia thị trường.

Phát triển nguồn cung vốn và đa dạng hóa hàng hóa

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng sẽ tập trung vào các giải pháp phát triển nguồn cung vốn và đa dạng hóa hàng hóa. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ các quy định liên quan đến IPO gắn với niêm yết nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi đưa cổ phiếu lên sàn.

Cùng với đó, triển khai các giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp quy mô lớn, quản trị tốt, có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trong kỳ sửa đổi Luật Đầu tư tới đây, Bộ sẽ xem xét trình Quốc hội làm rõ và tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường thông qua việc xác định tỷ lệ sở hữu tại các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp đã niêm yết.

Về thị trường trái phiếu, Bộ đã báo cáo Chính phủ các giải pháp liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp (cả ra công chúng và riêng lẻ), đa dạng hóa trái phiếu và chứng khoán phái sinh; trong đó có các cơ chế ưu đãi, khuyến khích phát hành các loại trái phiếu xanh.

Tạo nguồn cầu đầu tư, phát triển nhà đầu tư tổ chức

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, một trong những giải pháp quan trọng để phát triển thị trường chứng khoán là phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức, tăng tỷ trọng cơ cấu nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Về quy định tiếp cận thị trường đối với khối ngoại, Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính để tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) – một trong những điều kiện then chốt để duy trì nâng hạng và hướng tới các bước phát triển mới trong tương lai.

Đặc biệt, để nâng cao nguồn cầu, Bộ Tài chính đã xây dựng một đề án riêng nhằm phổ cập, đào tạo nhà đầu tư trong nước. Mục tiêu là nâng cao trình độ, năng lực, giúp các nhà đầu tư cá nhân có điều kiện tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm, từ đó tham gia thị trường chứng khoán với sự chuyên nghiệp cao hơn, đảm bảo tính bền vững cho thị trường.

Đặc biệt, thời gian tới Bộ Tài chính tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát. Điều này nhằm đảm bảo thị trường chứng khoán đáp ứng yêu cầu minh bạch; các vi phạm phải được ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả chủ thể tham gia.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh: "Cùng với các nhóm giải pháp đồng bộ, chúng tôi kiên trì thực hiện mọi mục tiêu trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua. Bộ Tài chính sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành, các chủ thể để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán, đáp ứng đúng yêu cầu là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới".

Trần Ngọc-Nguyễn Trang/VOV.VN
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