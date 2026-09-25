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Quy định mới về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt

Thứ Sáu, 08:59, 25/09/2026
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VOV.VN - Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ban hành Quy định số 218-QĐ/TW ngày 22/9/2026 về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt.

Quy định này quy định về nguyên tắc, yêu cầu, đối tượng, nội dung, thời hạn, hình thức, thẩm quyền ký, gửi, tiếp nhận, tổng hợp và trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt.

Quy định số 218-QĐ/TW áp dụng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; các cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cơ quan Đảng ở Trung ương; các đảng ủy bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú 

“Một nguồn dữ liệu, nhiều mục đích sử dụng”

Công tác báo cáo phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất; thông tin đúng định hướng, đúng thẩm quyền; khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác, kịp thời. Đặc biệt, báo cáo phải có phân tích, đánh giá, dự báo, nhận diện sớm vấn đề, nguy cơ, thách thức và cơ hội, đồng thời kiến nghị phương án xử lý để phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định.

Báo cáo phải bảo đảm nguyên tắc “một nguồn dữ liệu, nhiều mục đích sử dụng”. Thông tin, dữ liệu được thu thập một lần, chia sẻ và khai thác thống nhất theo phân quyền, qua đó hạn chế tối đa việc yêu cầu báo cáo trùng lặp giữa các cơ quan.

Quy định số 218-QĐ/TW xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, tổng hợp báo cáo. Các hình thức báo cáo gồm báo cáo bằng văn bản và báo cáo bằng dữ liệu số.

Trong đó, báo cáo bằng dữ liệu số được xây dựng trên cơ sở dữ liệu được thu thập, cập nhật, quản lý và phân tích bằng hệ thống số. Dữ liệu số có thể được gửi kèm báo cáo bằng văn bản hoặc thực hiện độc lập theo yêu cầu; dữ liệu số là thành phần chính thức của hồ sơ báo cáo và được quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng theo quy định.

Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan đầu mối thống nhất về công tác thông tin, báo cáo phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; có trách nhiệm chủ trì tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu, đề xuất những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.

Mỗi vấn đề trong báo cáo cần làm rõ 5 nội dung

Quy định số 218-QĐ/TW xác định các loại báo cáo gồm: báo cáo định kỳ (ngày, tuần, tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm); báo cáo chuyên đề; báo cáo lãnh đạo chủ chốt; báo cáo đột xuất và các báo cáo khác; báo cáo điểm văn bản.

Đối với báo cáo ngày, các cơ quan được quy định thực hiện phải phản ánh tóm tắt những vấn đề nổi bật, phát sinh cần báo cáo trong ngày và gửi Văn phòng Trung ương Đảng trước 15h hằng ngày. Báo cáo tuần phải phản ánh những diễn biến nổi bật, vấn đề mới phát sinh, vấn đề phức tạp, nhạy cảm, kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo và những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ; gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước 15h thứ Sáu hằng tuần.

Đối với báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm, yêu cầu không chỉ dừng ở việc tổng hợp tình hình mà phải đánh giá, phân tích nguyên nhân, xác định điểm nghẽn, dự báo xu hướng và kiến nghị giải pháp, gắn với kết quả thực hiện các chủ trương lớn của Đảng.

Yêu cầu đối với báo cáo lãnh đạo chủ chốt phải tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, những nội dung quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm; không tổng hợp dàn trải hoặc lặp lại các nội dung đã được phản ánh trong các báo cáo định kỳ khác.

Mỗi vấn đề trong báo cáo cần làm rõ 5 nội dung: tình hình, diễn biến; nguyên nhân; đánh giá tác động; kiến nghị hoặc phương án xử lý; nội dung cần xin ý kiến chỉ đạo nếu có.

Đối với những vấn đề, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, khẩn cấp hoặc có nguy cơ tác động lớn, yêu cầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng chủ động báo cáo ngay khi có thông tin ban đầu, không chờ có đầy đủ thông tin hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Báo cáo ban đầu phải nêu rõ tình hình, đánh giá sơ bộ về tính chất, mức độ, phạm vi tác động, biện pháp đã thực hiện, dự báo diễn biến và kiến nghị xử lý.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện

Quy định số 218-QĐ/TW đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy, tổ chức đảng trong bảo đảm chất lượng, tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin báo cáo. Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt về nội dung báo cáo; không để xảy ra tình trạng chậm báo cáo, báo cáo không đầy đủ, sai sự thật, che giấu thông tin hoặc không cập nhật dữ liệu theo quy định.

Quy định cũng yêu cầu các cơ quan tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu; thường xuyên chuẩn hóa dữ liệu báo cáo, bảo đảm thống nhất giữa báo cáo của tổ chức đảng với số liệu của cơ quan nhà nước. Đối với cùng một nội dung báo cáo định kỳ, cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới chỉ thực hiện một báo cáo thống nhất để gửi đồng thời đến các cơ quan có thẩm quyền; cơ quan đã được cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu không yêu cầu báo cáo lại cùng nội dung, trừ trường hợp cần làm rõ, bổ sung hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì xây dựng, quản lý, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin báo cáo theo hướng tập trung, đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống Đảng, kết nối thông suốt, an toàn, có khả năng mở rộng và tích hợp linh hoạt với các hệ thống thông tin khác; đáp ứng yêu cầu cập nhật, xử lý và khai thác dữ liệu theo thời gian thực.

Kết quả thực hiện Quy định 218-QĐ/TW là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, kỷ luật của cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng, tập thể, cá nhân có liên quan.

PV/VOV.VN
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