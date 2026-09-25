Định vị đúng mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu

VOV.VN - Dự kiến, mỗi tỉnh, thành phố sẽ có khoảng 3-5 đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân. Tuy nhiên, việc xác định một xã “hạt nhân” dựa trên những tiêu chí nào vẫn là vấn đề cần được làm rõ.
VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thành mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân trước ngày 15/9/2026.
VOV.VN - Sáng nay (20/6), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch vận hành thử nghiệm các đơn vị hành chính cấp xã, phường mới.
VOV.VN - Sáng nay (21/9), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã làm việc, khảo sát về kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và công tác chuyển đổi số tại Đảng ủy xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.