Thứ Sáu, 05:30, 25/09/2026

Định vị đúng mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu

VOV.VN - Dự kiến, mỗi tỉnh, thành phố sẽ có khoảng 3-5 đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân. Tuy nhiên, việc xác định một xã “hạt nhân” dựa trên những tiêu chí nào vẫn là vấn đề cần được làm rõ.