Cải chính

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thứ Tư, 11:06, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quyết định số 177-QĐ/TW ngày 21/5/2026 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo quyết định, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ở Trung ương.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 6 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tháng 5/2026.

Quyết định của Bộ Chính trị nêu rõ 18 nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ.

Trong đó, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nhiệm vụ chuẩn bị các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, báo cáo, đề án, vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Kiểm tra, giám sát, kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được quy định trong Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV và nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ và hàng năm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng ở Trung ương tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp uỷ, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kiểm tra lại kết luận, thông báo, quyết định của cấp uỷ, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Thẩm định các đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...

Cũng theo quyết định, Cơ quan Ủy  ban Kiểm tra Trung ương có quyền đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề xuất Bộ Chính trị thành lập mới, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia tách các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Quyết định thành lập các phòng trực thuộc đơn vị của Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương theo quy định.

Quyết định về công tác cán bộ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo phân cấp quản lý.

Đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi cần thiết.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyền được kết nối cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đăng ký tài sản, đất đai, thuế, thanh tra, kiểm toán, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ sở dữ liệu khác để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là Thủ trưởng cơ quan. Các Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là Phó thủ trưởng cơ quan, trong đó phân công Phó chủ nhiệm thường trực là Phó thủ trưởng thường trực cơ quan.

Cơ cấu tổ chức của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm: Vụ Địa bàn I (gọi tắt là Vụ I); Vụ Địa bàn IA  (Vụ IA); Vụ Địa bàn II (Vụ II); Vụ Địa bàn IIA (Vụ IIA); Vụ Địa bàn III (Vụ III); Vụ Địa bàn V (Vụ V); Vụ Địa bàn VI (Vụ VI); Vụ Địa bàn VII (Vụ VII); Vụ Địa bàn VIII (Vụ VIII); Vụ Tổng hợp; Vụ Nghiên cứu, Đào tạo nghiệp vụ; Văn phòng.

Biên chế của cơ quan do Bộ Chính trị quyết định trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương. Khi cần thiết, cơ quan được trưng tập cán bộ phục vụ việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác nghiên cứu.

Xuất hiện nhiều fanpage giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VOV.VN - Theo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hiện nay, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản, trang tin (fanpage), hội nhóm tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để đăng tải thông tin.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương được tăng thẩm quyền kỷ luật cán bộ

VOV.VN - Trung ương cho phép khi kiểm tra, giám sát được ghi âm, ghi hình; đồng thời tăng thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, bao gồm cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhưng không phải là Ủy viên Trung ương Đảng.

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 05 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 05 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bí thư Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

