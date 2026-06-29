Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Hưng Yên đồng thuận để “về đích” trước 1/7

Đồng thuận để “về đích”

Những ngày này, câu chuyện sáp nhập thôn, tổ dân phố được người dân khắp các địa phương của tỉnh Hưng Yên bàn luận sôi nổi tại các nhà văn hoá thôn vì sau ngày 1/7 tới đây, tên gọi, quy mô và địa giới của nhiều thôn, tổ dân phố sẽ có sự thay đổi.

Đồng thuận cao trong sắp xếp thôn ở Hưng Yên, hướng tới bộ máy tinh gọn.

Tại Nhà văn hóa thôn Công Luận, xã Văn Giang, bà Tạ Thị Tuyết chia sẻ, bản thân cũng như nhiều gia đình trong thôn đều đồng tình với chủ trương sáp nhập. “Sáp nhập thôn không chỉ là sự thay đổi về quy mô mà còn là sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư mới”, bà Tuyết kỳ vọng.

Xã Văn Giang (Hưng Yên) có diện tích 22,97 km², dân số hơn 41.500 người. Theo dự thảo đề án, xã sẽ sáp nhập nguyên trạng các thôn liền kề, không xáo trộn ranh giới khu dân cư, giảm từ 22 thôn, phố xuống còn 11 thôn.

Xã Văn Giang (Hưng Yên) giảm từ 22 thôn, phố xuống còn 11 thôn.

Bà Đào Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Giang (Hưng Yên) cho biết, đến nay xã đã hoàn thành việc lấy ý kiến của hộ gia đình về việc tổ chức lại thôn trên địa bàn. Kết quả, có 99,75% số hộ được lấy ý kiến đồng ý về việc tổ chức lại thôn trên địa bàn.

Theo bà Ngọc, trong quá trình xây dựng phương án, xã luôn xác định phải đảm bảo sự đồng thuận của Nhân dân; đồng thời cân nhắc kỹ các yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục, điều kiện giao thông, quốc phòng - an ninh và định hướng phát triển lâu dài của địa phương.

Bà Đào Thị Bích Ngọc cho biết: “Sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố không chỉ là việc điều chỉnh đơn vị hành chính ở khu dân cư mà còn là quá trình tổ chức lại không gian quản lý nhằm phát huy nguồn lực, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân”.

Tại các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố của xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) đông đảo nhân dân đã đến tìm hiểu, nghiên cứu nội dung dự thảo Đề án. Công tác niêm yết được thực hiện công khai, đầy đủ, bảo đảm mọi người dân đều có điều kiện tiếp cận thông tin, nắm bắt các nội dung liên quan đến phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã.

Cán bộ thôn Như Phượng Thượng luôn có mặt tại nhà văn hóa thôn để hoàn thành công việc trước 1/7.

Ông Nguyễn Thành Ngữ, Bí thư Chi bộ thôn Như Phượng Thượng (xã Nghĩa Trụ) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo, chi bộ đã tổ chức họp thống nhất trong hệ thống chính trị cơ sở. Theo ông Ngữ, cán bộ, đảng viên phải hiểu sâu chủ trương, từ đó trở thành tuyên truyền viên trong gia đình và cộng đồng, qua đó hình thành sự đồng thuận bền vững.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sau sắp xếp

Theo Phương án số 97/PA-UBND, ngày 8/6/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về phương án tổng thể sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2026, toàn tỉnh có 358 thôn, tổ dân phố đủ tiêu chuẩn không thực hiện sắp xếp; 2.173 thôn, tổ dân phố thực hiện sắp xếp nguyên trạng; 56 thôn, tổ dân phố tổ chức lại một phần; 29 thôn, tổ dân phố giải thể và 7 thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù được đề nghị không sắp xếp. Sau khi hoàn thành, toàn tỉnh sẽ còn 1.322 thôn, tổ dân phố, giảm 1.301 đơn vị, tương ứng giảm gần 50% so với hiện nay.

Mục tiêu là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sau sắp xếp.

Còn theo Kết luận số 380-KL/TU ngày 15/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, tỉnh sẽ thực hiện thí điểm nhiệm kỳ của chi bộ thôn, tổ dân phố là 5 năm, tính theo nhiệm kỳ của cấp ủy cấp trên trực tiếp giai đoạn 2025-2030.

Tỉnh thống nhất bố trí ba chức danh người hoạt động không chuyên trách tại mỗi thôn, tổ dân phố gồm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố) và Trưởng Ban Công tác Mặt trận; khuyến khích thực hiện kiêm nhiệm nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở thôn, tổ dân phố trong đó khuyến khích bố trí Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố), Trưởng Ban Công tác Mặt trận đồng thời là Phó Bí thư Chi bộ khi bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Văn Giang được đầu tư, nâng cấp khang trang.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên giao Đảng ủy các xã, phường rà soát, xem xét bố trí sử dụng phù hợp với những trường hợp Bí thư, Trưởng thôn (Tổ trưởng Tổ dân phố), Trưởng Ban Công tác Mặt trận và những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sắp xếp, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định./.

Không chỉ đơn thuần là điều chỉnh địa giới hành chính, sắp xếp lại thôn, tổ dân phố còn là quá trình tổ chức lại không gian quản trị ở cơ sở theo hướng khoa học, hiện đại và hiệu quả hơn. Khi những phương án được xây dựng từ thực tiễn, được nhân dân đồng thuận và triển khai bằng tinh thần dân chủ, trách nhiệm đó sẽ là nền tảng vững chắc để mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động hiệu quả, thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn trong giai đoạn phát triển mới.