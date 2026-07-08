Chạy đua với thời gian đưa trường học biên giới Sơn La về đích

Tranh thủ từng giờ ngay khi cơn mưa mùa lũ vừa dứt, cả lúc nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C, tiếng máy móc vẫn rộn rã trên công trường xây dựng Trường Phổ thông liên cấp Tiểu học và THCS Mường Lạn. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện vẫn làm việc theo phương châm “3 ca, 4 kíp”, triển khai tăng ca vào ban đêm để bảo đảm tiến độ.

Các hạng mục dần hoàn thiện, diện mạo ngôi trường hiện hữu.

Trực tiếp tham gia tư vấn giám sát tại công trình, ông Nguyễn Đức Hưng, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Mai Lâm, Sơn La cho biết: Các bên đang kết hợp chia những tổ thợ theo chuyên môn của từng người để thực hiện, làm sao hoàn thành nhiệm vụ chủ trương của Đảng và Nhà nước giao cho; cố gắng trước ngày 30/7 cơ bản hoàn thành các hạng mục chính để các cháu khai giảng năm học mới như: có nhà lớp học, có khu nội trú, nhà ăn để sinh hoạt...

Nhà lớp học lý thuyết của cấp tiểu học.

Với tổng mức đầu tư gần 280 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, công trình trường liên cấp Mường Lạn được khởi công từ ngày 24/1/2026. Nay sau gần 6 tháng, đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và công trình phụ trợ; hiện đang vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, trồng cây xanh… tiến độ đạt khoảng 70% khối lượng công trình.

Thi công bể xử lý nước thải của nhà trường.

Theo ông Đỗ Văn Mạnh, Giám đốc Ban quản lý dự án dân dụng, công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh Sơn La – chủ đầu tư dự án, chiến dịch 100 ngày đêm do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Sơn La phát động đã bước vào giai đoạn nước rút, bởi vậy, các đơn vị đang phối hợp đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thiện trước ngày 30/8, đáp ứng các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới.

"Lãnh đạo Ban thường xuyên kiểm tra tại hiện trường để đôn đốc công tác triển khai; ban bố trí một lãnh đạo phòng và một viên chức quản lý dự án có mặt 24/24 tại công trường để trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Chúng tôi cũng đôn đốc các nhà thầu khắc phục khó khăn như biến động giá xăng dầu và thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi... huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ", ông Mạnh nói.

Các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tranh thủ tăng ca thêm ban đêm để hoàn thiện các hạng mục.

Những khó khăn bởi địa bàn vùng biên cách xa trung tâm tỉnh, chi phí vận chuyển vật liệu tăng cao, khan hiếm nhân công lao động, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng... cũng đã được các cơ quan, đơn vị và địa phương sở tại phối hợp tháo gỡ, khắc phục bằng những cách làm cụ thể, quyết liệt.

Ông Lò Văn Quan, Chủ tịch UBND xã Mường Lạn thông tin: Xã đã tuyên truyền, vận động bà con tham gia giải phóng mặt bằng, đồng tâm chia sẻ với đơn vị thi công, để tiến hành thi công trước và đền bù hỗ trợ tái định cư sau. Xã cũng đã tuyên truyền cho bà con nhân dân trong độ tuổi lao động tham gia xây dựng trường nội trú trên địa bàn, góp phần góp giải quyết nhân lực với tiến độ rất gấp.

Chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân tham gia thi công để đảm bảo tiến độ

Hệ thống phòng cháy chữa cháy được lắp đặt.

Không chỉ được đo đếm bằng con số, báo cáo bằng văn bản… khối lượng, tiến độ, chất lượng công trình xây dựng tại 13 trường nội trú vùng biên giới Sơn La đang được cập nhật theo ngày, theo giờ, bằng hình ảnh trực tiếp từ hiện trường mà các cán bộ, kỹ sư ghi nhận, gửi về. UBND tỉnh Sơn La cũng tổ chức họp đôn đốc, kiểm tra tiến độ hàng tuần để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, quyết tâm đưa các ngôi trường nội trú liên cấp về đích đúng kế hoạch.

Các hạng mục cổng phụ, trường rào của trường liên cấp được xây dựng kiên cố.

Đây không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành những công trình giáo dục trọng điểm, mà còn là hành trình hiện thực hóa khát vọng mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho hàng nghìn học sinh vùng biên, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục, củng cố thế trận lòng dân và xây dựng những "cột mốc” vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.