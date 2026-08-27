Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc qua tác phẩm của Đại tướng Lương Cường

Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 27/8, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách "Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" của Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự lễ giới thiệu sách của Đại tướng Lương Cường.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho rằng, tư tưởng nhất quán, xuyên suốt từng trang sách là mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ nhân dân; sức mạnh của đất nước được tạo nên từ lòng yêu nước của mỗi người dân, từ ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Mọi tầng lớp nhân dân đều là chủ thể của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cộng đồng, mỗi lực lượng, mỗi ngành nghề đều có vị trí trong việc tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, và nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm của sức mạnh quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Kim Sơn

"Trên các cương vị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, Đại tướng Lương Cường luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, chăm lo phát triển con người. Đồng chí luôn thể hiện sự kiên định về nguyên tắc, sâu sát trong hành động, coi trọng đoàn kết, thống nhất, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, gần dân, trọng dân, lắng nghe dân, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội", đồng chí Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh cho rằng, là một cán bộ được rèn luyện và trưởng thành trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường dành nhiều tâm huyết cho nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước” tặng Đại tướng Lương Cường. Ảnh Kim Sơn

Trên cương vị chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, củng cố quốc phòng, an ninh, thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý, quyền con người và quyền công dân; tăng cường phối hợp đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín đất nước; góp phần tăng cường trật tự, kỷ luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định để phát triển, tạo tiềm lực để bảo vệ hòa bình, mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân dân.

Một trong những nội dung có chiều sâu của cuốn sách là tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc, củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Nhiều bài viết thể hiện rõ quan điểm, mọi chính sách phát triển phải gắn với cải thiện đời sống, củng cố niềm tin của nhân dân, bởi nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là cội nguồn của mọi thắng lợi.

Lễ giới thiệu cuốn sách "Sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" của Đại tướng Lương Cường. Ảnh Kim Sơn

Đại tướng luôn xem lòng dân là nền móng vững chắc của chế độ, là sức mạnh trường tồn của đất nước. Với phong cách lãnh đạo sâu sát, thuyết phục, làm việc thực chất và thực tiễn, Đại tướng Lương Cường đã góp phần đưa đại đoàn kết dân tộc không dừng ở tập hợp lực lượng mà tạo nên sự thống nhất về niềm tin, ý chí và hành động, để sức mạnh của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng trở thành sức mạnh chung của dân tộc. Đại đoàn kết trở thành nguồn lực, thành sức mạnh để kiến tạo tương lai.

Các hoạt động đối ngoại của đồng chí trên cương vị chủ tịch nước đã góp phần chuyển hóa truyền thống hòa hiếu, bản lĩnh độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc thành lòng tin, vị thế và những cơ hội phát triển mới. Việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội năm 2025 đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Trong cuốn sách, Đại tướng Lương Cường nêu rõ: “Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội sẽ trở thành dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chúng ta trong chống tội phạm mạng và xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau”.

Theo PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, xuyên suốt các bài viết, các phát biểu của Đại tướng Lương Cường là sự nhất quán trong tư tưởng và hành động: luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại; giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Kim Sơn

Đồng chí có nhiều đóng góp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển của Việt Nam; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam, là một đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Khép lại cuốn sách, Đại tướng Lương Cường bày tỏ niềm tin trong kỷ nguyên phát triển mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy trí tuệ, tinh thần tự tin, tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt để hiện thực hóa thành công xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, hùng cường, văn minh, hạnh phúc; nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc.