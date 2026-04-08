Tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng

Thứ Tư, 12:34, 08/04/2026
VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trịnh Việt Hùng sinh ngày: 1/10/1977; Quê quán: TP Hải Phòng; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Đại học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 6/2014: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên.

6/2014 - 12/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

- 12/2015 - 12/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên (từ 11/2019).

- 8/2020 -12/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XIX, XX.: 

12/2020 - 7/2024: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, XIV.

30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 7/2024 - 9/2024: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; tham gia Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Quân sự Quân khu 1.

9/2024 - 6/2025: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025; Kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên (từ 2/2025).

- 1/7/2025 - 9/2025: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (mới) nhiệm kỳ 2020-2025; Kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên (mới) (từ 4/7/2025).

- 23/9/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

9/2025 - 2/2026: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai (16/10/2025).

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 2/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường (theo Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2026-2031.

PV/VOV.VN
"Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước"
“Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước”

VOV.VN - Tổng thể số lượng nhân sự được Quốc hội khóa XVI bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự phải được chuẩn bị thật chặt chẽ, thận trọng
Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự phải được chuẩn bị thật chặt chẽ, thận trọng

VOV.VN - Chiều 1/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới.

