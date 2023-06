Tăng cường, thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Tại hội đàm, lãnh đạo hai Bộ đã thống nhất sớm thúc đẩy thực hiện một số nội dung, trong đó nhấn mạnh, hai Bộ báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép hai Bộ chính thức thiết lập quan hệ hợp tác để triển khai hợp tác trên các lĩnh vực mà hai Bộ có chung chức năng, nhiệm vụ; thúc đẩy trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp; Hai Bên nghiên cứu xây dựng, ký kết văn bản hợp tác, tạo khuôn khổ pháp lý để triển khai hợp tác trên các lĩnh vực chung.

Bộ Tư pháp Trung Quốc quan tâm, hỗ trợ tối đa bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp đối với số phạm nhân quốc tịch Việt Nam đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ ở Trung Quốc...

Thứ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Vương Chấn Giang, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc

Hai bên đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù Việt Nam – Trung Quốc để thực hiện việc chuyển giao các phạm nhân có nguyện vọng về nước chấp hành án trên tinh thần nhân đạo và đẩy mạnh triển khai hỗ trợ đào tạo tập huấn cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm công tác đối với lĩnh vực quản lý trại giam và xây dựng pháp luật hai nước.

Tối 26/6, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đã hội kiến với đồng chí Thạch Hảo Dũng, Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc chủ trì Lễ ký kết Kế hoạch triển khai Cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép Việt Nam - Trung Quốc

Tại buổi hội kiến, hai bộ đã thống nhất một số nội dung như: Tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hàng năm định kỳ, đột xuất để trao đổi kinh nghiệm công tác, cũng như những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm; Tăng cường trao đổi thông tin, quan tâm hợp tác và trao đổi về các lĩnh vực tội phạm, nhất là chống tội phạm kinh tế, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, “cách mạng màu” của các thế lực thù địch... Tăng cường thúc đẩy hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ, công nghệ cao, an ninh mạng; tập huấn nghiệp vụ và ngoại ngữ.

Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, các sự kiện chính trị quan trọng ở mỗi nước; trao đổi thông tin và phối hợp đảm bảo an toàn và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện, lưu học sinh và công dân nước này đang công tác, học tập, sinh sống tại nước kia.

Nâng cao vai trò của Cơ quan Đại diện hai Bộ, nghiên cứu triển khai cơ chế tiếp xúc, trao đổi định kỳ giữa cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc tại mỗi nước với đơn vị phối hợp của Bộ chủ quản tại nước sở tại nhằm tăng thêm sự gắn kết trong hợp tác.

Trước đó, tối 25/6, tại thủ đô Bắc Kinh, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với đồng chí Hứa Cam Lộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc kiêm Cục trưởng Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai Bộ Công an Việt Nam và Trung Quốc thống nhất tăng cường, thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa Bộ Công an hai nước, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội theo nhận thức chung giữa lãnh đạo Đảng, hai nước, trong đó nhấn mạnh, quán triệt thực hiện Biên bản Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng, chống tội phạm lần thứ 7, Thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực xuất nhập cảnh ký tháng 2/2021 và Kế hoạch triển khai Cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép năm 2023 giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra biên giới hai nước; Trao đổi, cung cấp kịp thời danh sách, thông tin về đối tượng, đường dây tổ chức để chủ động đấu tranh với các loại tội phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh thông qua đầu mối liên lạc của hai nước. Cùng với đó tăng cường phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về lĩnh vực quản lý di dân và xuất nhập cảnh giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Thượng tướng Lương Tam Quang và đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Hứa Cam Lộ đã chủ trì Lễ ký kết Kế hoạch triển khai Cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép Việt Nam - Trung Quốc.