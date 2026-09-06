Tăng cường và mở rộng hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam - Hàn Quốc

Triển khai chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026 của Lãnh đạo chủ chốt và theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9/2026.

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các định hướng, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao với hai đối tác.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên. Hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột chính trong quan hệ hai nước, các cơ chế hợp tác kinh tế song phương được triển khai hiệu quả.

Về thương mại, trong năm 2025 Hàn Quốc là đối tác đầu tư số 2; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD. Trong 7 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam – Hàn Quốc đạt 70 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng sản xuất của doanh nghiệp FDI như điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Ngược lại, Hàn Quốc cung cấp linh kiện, phụ kiện, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất. Hai bên hiện đang trao đổi các biện pháp cụ thể triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030”.

Về đầu tư, tính lũy kế đến hết tháng 7/2026, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt hơn 102 tỷ USD, với 10.567 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18,2% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản; số vốn đầu tư của Hàn Quốc tập trung tại Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Thái Nguyên…

Hợp tác quốc phòng, an ninh phát triển thực chất thông qua nhiều dự án, thỏa thuận hợp tác cụ thể được ký kết. Hợp tác khoa học công nghệ được xác định là trụ cột mới trong quan hệ song phương. Hợp tác lao động, văn hóa, du lịch, giáo dục được mở rộng. Giao lưu Nhân dân được duy trì với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Quan hệ giữa cơ quan lập pháp phát triển mạnh mẽ, thực chất, đạt nhiều thành quả mới, góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik, Quốc hội hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác vào 11/2025.

Hai bên thường xuyên tiến hành hội đàm, tiếp xúc, trao đổi đoàn Lãnh đạo Quốc hội và cấp Ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; thường xuyên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp đôn đốc, thúc đẩy triển khai tốt các thỏa thuận đã ký kết; hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), góp phần tích cực gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ góp phần rất quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đặc biệt với Hàn Quốc, trọng tâm là nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và phát huy động lực mới như hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các lĩnh vực về công nghệ chiến lược.

"Chúng tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ phát huy vai trò đặc biệt của ngoại giao nghị viện trong hợp tác tổng thể đang rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ngoại giao nghị viện cấp cao không chỉ là tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác, mà còn là kênh để thúc đẩy, đôn đốc triển khai các thỏa thuận về hợp tác; chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, kinh nghiệm về quản trị đất nước; thúc đẩy những cam kết chính trị thành hiệu quả hợp tác thực chất, có lợi cho người dân và doanh nghiệp", Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nói.

Đặc biệt, Hàn Quốc và Việt Nam đều là những đối tác hết sức tích cực trong các diễn đàn nghị viện đa phương. Chuyến thăm cũng là dịp để hai người đứng đầu Quốc hội hai nước chia sẻ, trao đổi về các nội dung phối hợp thúc đẩy hợp tác trong các diễn đàn đa phương; góp phần giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế về hòa bình, an ninh, các vấn đề toàn cầu, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.