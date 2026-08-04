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Quốc hội xem xét đề xuất sửa quy định xử lý hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Thứ Ba, 10:02, 04/08/2026
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VOV.VN - Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật Nghĩa vụ quân sự, quy định xử lý hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; các hành vi bị nghiêm cấm gian dối trong khám sức khỏe quân sự...

Sáng nay (4/8), tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. Việc sửa đổi, bổ sung các luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Tờ trình, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, nội dung cơ bản của dự thảo luật gồm: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc phòng liên quan về phòng thủ khu vực. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam: Quy định về chức vụ cán bộ của Chỉ huy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cấp xã; hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã; bổ nhiệm chức vụ trong các đơn vị dự bị động viên.

Cùng với đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng: Quy định về giải ngạch quân nhân chuyên nghiệp dự bị.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự: Quy định xử lý hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; các hành vi bị nghiêm cấm gian dối trong khám sức khỏe quân sự; giải ngạch dự bị; tổ chức giao công dân được gọi nhập ngũ; bàn giao hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ; chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám, kiểm tra sức khỏe.

Sửa đổi, bổ sung quy định về xây dựng phòng thủ khu vực trong nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng để phù hợp với việc giải thể Ban chỉ huy phòng thủ khu vực.

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Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. Ảnh: Quốc hội

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng không nhân dân: Quy định về phòng thủ khu vực để phù hợp với việc tổ chức lại Ban chỉ huy phòng thủ khu vực; việc phân cấp điều chỉnh thẩm quyền từ Bộ Công thương chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; việc cắt giảm thủ tục hành chính; bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 11.

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật Lực lượng dự bị động viên: Quy định về phòng thủ khu vực để phù hợp với việc tổ chức lại Ban chỉ huy phòng thủ khu vực. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 34 Luật Phòng thủ dân sự về phòng thủ khu vực.

Sửa đổi, bổ sung quy định về Ban chỉ huy quân sự cấp xã; xác định Ban chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan quân sự địa phương trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Lê Tấn Tới cho biết Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhất trí sự cần thiết, mục đích xây dựng luật; cơ bản tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật. Nội dung của dự án luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan.

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Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng. Ảnh: Quốc hội

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu quy định về “Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã” để quy định phù hợp với yêu cầu thực tiễn và bảo đảm khả thi; tiếp tục rà soát để phân định rõ trách nhiệm giữa Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh trong từng khâu của quy trình tuyển quân, bảo đảm rõ chủ thể, rõ trách nhiệm, không phát sinh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng không nhân dân, Thường trực Ủy ban nhất trí việc thay thẩm quyển của Bộ Công thương bằng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhằm bảo đảm việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá các quy định trong dự thảo Luật và pháp luật có liên quan, để bảo đảm tính thống nhất, khả thi, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dân quân tự vệ, cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí như dự thảo luật. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cân nhắc quy định theo hướng chỉ quy định Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (là chức vụ cơ bản của sĩ quan và do sĩ quan chính quy đảm nhiệm), không quy định chức vụ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để bảo đảm đủ các vị trí, chức vụ cơ bản của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; đề nghị rà soát, bổ sung quy định đối với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trong quản lý lực lượng tự vệ, trước đây do cấp huyện quản lý để bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, không bỏ sót nhiệm vụ.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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