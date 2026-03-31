Tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Chiều 31/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia khẳng định, dưới sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự chỉ đạo quyết liệt, khoa học, kịp thời, bài bản và sáng tạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tổ chức phụ trách bầu cử từ Trung ương đến địa phương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã thành công rất tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật.

Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.198.214 cử tri, đạt 99,70%. Trong bối cảnh lần đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phạm vi bầu cử rộng, dân số đông, biến động nhiều, đặc biệt là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp, khu du lịch,... việc bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao đã cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại các địa phương này, đồng thời, phản ánh rõ nét ý thức, trách nhiệm của mỗi cử tri đối với lá phiếu bầu cử.

Cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI trong tổng số 863 người ứng cử. Đáng chú ý, đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 145 người. Kết quả cho thấy, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40% (cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; 5,5% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; 7,2% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; 10,6% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII).

Lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người trúng cử); 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao (30%).

Kết quả này có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện để các dân tộc rất ít người có đại diện trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, qua đó bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các cộng đồng dân tộc. Đồng thời, tiếp tục khẳng định bước tiến vững chắc trong thực hiện chủ trương, chính sách về bình đẳng giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong tham gia đời sống chính trị, góp phần hoàn thiện cơ cấu và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Các địa phương đã bầu đủ 2.552 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 72.438 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và rất thận trọng, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp đã tiến hành xong việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đã xác nhận có 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI; Ủy ban bầu cử cấp tỉnh đã xác nhận 2.552 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban bầu cử cấp xã đã xác nhận 72.438 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Trên cơ sở kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân, đến nay, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã và đang tiến hành tổng kết cuộc bầu cử, tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và kiện toàn nhân sự theo đúng quy định.