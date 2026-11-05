Thái Nguyên chuẩn bị có thêm 8 phường mới

Thẩm định hồ sơ thành lập 8 phường mới của Thái Nguyên

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ Đề án thành lập các phường của tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Tây Ninh. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Theo hồ sơ đề án, tỉnh Thái Nguyên có 8 xã đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chí thành lập phường, gồm: Chợ Đồn, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Quân Chu, Trại Cau và Võ Nhai.

Qua rà soát, đánh giá thực trạng phát triển, các địa phương đã tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát huy vai trò của các thị trấn hiện hữu và vùng phụ cận. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và quy mô dân số tăng, từng bước hình thành các khu vực đạt tiêu chuẩn đô thị.

Hoàn thiện hồ sơ theo quy định

Trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề án; tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành. Hồ sơ bảo đảm đầy đủ nội dung, thành phần theo quy định để trình Hội đồng thẩm định xem xét.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã phân tích từng tiêu chí, đánh giá cao công tác xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập các phường của tỉnh Thái Nguyên.

Ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại hội nghị

Hội đồng nhận định việc phân loại phù hợp với quy mô, trình độ phát triển và yêu cầu quản lý hiện nay. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch, định hướng phát triển đô thị bền vững và quản lý tốt quy mô dân số.

Việc hoàn thiện đề án thành lập 8 phường là bước đi quan trọng trong lộ trình đô thị hóa của Thái Nguyên, góp phần tạo động lực phát triển, hướng tới xây dựng các đô thị hiện đại, văn minh.