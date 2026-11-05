English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Nguyên chuẩn bị có thêm 8 phường mới

Thứ Năm, 20:25, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 5/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ Đề án thành lập các phường của tỉnh Thái Nguyên. Theo đề án, có 8 xã đủ điều kiện, tiêu chí để thành lập phường.

Thẩm định hồ sơ thành lập 8 phường mới của Thái Nguyên

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ Đề án thành lập các phường của tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Tây Ninh. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì hội nghị.

thai nguyen chuan bi co them 8 phuong moi hinh anh 1
Quang cảnh hội nghị

Theo hồ sơ đề án, tỉnh Thái Nguyên có 8 xã đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chí thành lập phường, gồm: Chợ Đồn, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Quân Chu, Trại Cau và Võ Nhai.

Qua rà soát, đánh giá thực trạng phát triển, các địa phương đã tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát huy vai trò của các thị trấn hiện hữu và vùng phụ cận. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và quy mô dân số tăng, từng bước hình thành các khu vực đạt tiêu chuẩn đô thị.

Hoàn thiện hồ sơ theo quy định

Trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề án; tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành. Hồ sơ bảo đảm đầy đủ nội dung, thành phần theo quy định để trình Hội đồng thẩm định xem xét.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã phân tích từng tiêu chí, đánh giá cao công tác xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập các phường của tỉnh Thái Nguyên.

thai nguyen chuan bi co them 8 phuong moi hinh anh 2
Ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại hội nghị

Hội đồng nhận định việc phân loại phù hợp với quy mô, trình độ phát triển và yêu cầu quản lý hiện nay. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch, định hướng phát triển đô thị bền vững và quản lý tốt quy mô dân số.

Việc hoàn thiện đề án thành lập 8 phường là bước đi quan trọng trong lộ trình đô thị hóa của Thái Nguyên, góp phần tạo động lực phát triển, hướng tới xây dựng các đô thị hiện đại, văn minh.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM khẩn trương lập đề án chuyển xã lên phường gồm 9 bước cụ thể
TP.HCM khẩn trương lập đề án chuyển xã lên phường gồm 9 bước cụ thể

VOV.VN - UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát tiêu chí, xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị, chuyển các xã đủ điều kiện lên phường theo lộ trình 9 bước, trình Chính phủ trước ngày 15/6/2026.

TP.HCM khẩn trương lập đề án chuyển xã lên phường gồm 9 bước cụ thể

TP.HCM khẩn trương lập đề án chuyển xã lên phường gồm 9 bước cụ thể

VOV.VN - UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát tiêu chí, xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị, chuyển các xã đủ điều kiện lên phường theo lộ trình 9 bước, trình Chính phủ trước ngày 15/6/2026.

Khánh Hòa rà soát 10 xã để nâng cấp lên phường
Khánh Hòa rà soát 10 xã để nâng cấp lên phường

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát các tiêu chí xây dựng địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời mở rộng diện rà soát lên 10 xã để lựa chọn ít nhất 4 xã đủ điều kiện thành lập phường vào năm 2027.

Khánh Hòa rà soát 10 xã để nâng cấp lên phường

Khánh Hòa rà soát 10 xã để nâng cấp lên phường

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát các tiêu chí xây dựng địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời mở rộng diện rà soát lên 10 xã để lựa chọn ít nhất 4 xã đủ điều kiện thành lập phường vào năm 2027.

Gia Lai yêu cầu các xã, phường tăng trưởng từ 8,8% trở lên trong năm 2026
Gia Lai yêu cầu các xã, phường tăng trưởng từ 8,8% trở lên trong năm 2026

VOV.VN - Chiều 10/1, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cho 135 xã, phường và các ngành. Mục tiêu chung là các ngành, địa phương đều phải tăng trưởng 8,8% trở lên.

Gia Lai yêu cầu các xã, phường tăng trưởng từ 8,8% trở lên trong năm 2026

Gia Lai yêu cầu các xã, phường tăng trưởng từ 8,8% trở lên trong năm 2026

VOV.VN - Chiều 10/1, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cho 135 xã, phường và các ngành. Mục tiêu chung là các ngành, địa phương đều phải tăng trưởng 8,8% trở lên.

Hưng Yên lên kế hoạch thanh tra trách nhiệm 8 Chủ tịch UBND xã, phường
Hưng Yên lên kế hoạch thanh tra trách nhiệm 8 Chủ tịch UBND xã, phường

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026, tập trung vào nhiều lĩnh vực, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Hưng Yên lên kế hoạch thanh tra trách nhiệm 8 Chủ tịch UBND xã, phường

Hưng Yên lên kế hoạch thanh tra trách nhiệm 8 Chủ tịch UBND xã, phường

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm 2026, tập trung vào nhiều lĩnh vực, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An lên kế hoạch bồi dưỡng cán bộ cấp xã đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp
Nghệ An lên kế hoạch bồi dưỡng cán bộ cấp xã đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Nhận thấy chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh chưa có sự đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương, một bộ phận còn lúng túng trong tiếp cận các phần việc mới, do đó Nghệ An lên kế hoạch bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nghệ An lên kế hoạch bồi dưỡng cán bộ cấp xã đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp

Nghệ An lên kế hoạch bồi dưỡng cán bộ cấp xã đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Nhận thấy chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh chưa có sự đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương, một bộ phận còn lúng túng trong tiếp cận các phần việc mới, do đó Nghệ An lên kế hoạch bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội